夜市旁公然打人！新竹男活活把朋友打死　攤商嚇壞：他血肉模糊了

▲呂姓男子活活把友人打死，遭法官判刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳韻如／新竹報導

新竹縣竹東鎮36歲呂姓男子2022年6月1日晚間行經頭前溪河堤邊夜市時，見到先前與他發生爭執的陳姓友人，他一氣之下動手暴打對方，見陳男起身逃跑，竟還沿路追打，甚至拖行至少100多公尺，誇張的是，他還搬動公園內的景觀時攻擊，活活將陳男打死。法院審理後，依殺人罪判呂男14年徒刑、褫奪東全6年；毀損公物罪判處3個月徒刑，得易科罰金。

經查，呂男與陳男事發當日先在客家戲曲公園內飲酒，但兩人卻因故發生爭執，而當晚陳男先行離開，並到頭前溪河堤邊夜市某牛排攤位旁倒地大睡。呂男事後越想越氣，決定找陳男理論，但在找到陳男後，他卻開始對陳男拳打腳踢，陳男無力還擊於是起身逃跑，卻不肯罷手，不斷在後面追打，甚至拿起公園內石頭攻擊，還將陳男拖行到河堤盡頭毆打。附近攤商目睹行兇過程，立即出聲制止，呂男才停手逃離。

▲當時附近的小吃攤內有不少民眾都目擊呂男行兇，他自己的衣服更沾染不少死者血跡。（圖／記者陳凱力翻攝）

據攤商表示，當時呂男不斷出腳踹陳男頭部，還想拿公園內景觀石砸陳男，他立即出聲，「你要幹什麼？」呂男才放下石頭逃離。攤商還說，「我看到陳男頭部血肉模糊，身旁還有一攤血，才趕快報警」。

警方獲報抵達，發現陳男全身是血，倒臥在地上，立刻將其送醫。沒想到，送醫急救時按流程採檢，才發現陳男確診，而陳男經搶救後仍因傷重宣告不治。

檢方事後相驗，發現陳男頭頸胸腹部、四肢多處外傷併下顎骨骨折，且其腹部遭受重擊，導致脾臟撕裂傷、腸繫膜撕裂傷、腹主動脈斷離，腹腔內出血量至少1500毫升，加上後腹腔大範圍出血，四肢多處擦傷及瘀傷，導致他因腹腔、後腹腔大量出血而死亡。

法官審理後，認為呂男手段兇殘，且犯後還否認犯行不肯認罪，至今也未與陳男家屬達成和解，法官最終依殺人罪判他14年徒刑，褫奪公權6年；挪動公園景觀石部分，也依破壞公物罪判處3個月徒刑，得易科罰金。