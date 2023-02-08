萬物皆漲「1飲品竟降價」！他見架上整排促銷超納悶　內行揭原因

▲在物價飆漲的年代，許多小資族苦不堪言。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

台灣近年來「什麼都漲，只有薪水沒漲」，讓民眾深感生活大不易。不過，有網友近日在逛超商時，發現架上的牛奶不僅沒漲價，甚至還都掛上「特價」的標籤，讓他相當意外，好奇「什麼東西都在漲，反倒牛奶是發生了什麼事怎麼忽然賣這麼便宜？」對此，有內行人也出面解答了真正原因。

一名網友在Dcard發文表示，受到原物料上漲的關係，家裡附近的早餐店跟餐廳都紛紛喊漲，許多常吃的餐點都默默漲了5塊錢，點一份早餐加飲料可能就要60到70元才能解決，讓他相當頭痛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，在這一片漲聲中，卻唯獨有一樣商品沒漲。原PO指出，他近日到小七幫家裡買牛奶時，竟意外看到家庭號架上的牛奶都掛起了特價標籤，算下來比原標價便宜快20元，讓他不解求問「什麼東西都在漲，反倒牛奶是發生了什麼事怎麼忽然賣這麼便宜？」

▲原PO發文詢問「一堆吃的都漲價怎麼只有牛奶沒有？」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上吸引不少網友討論，紛紛表示「怎麼手搖的紅茶拿鐵沒有降價」、「天氣冷真的會不想喝牛奶～我們家早餐很常吃牛奶加麥片，但是冬天真的完全不想碰」、「可能很多人跟我一樣，只要天氣冷喝牛奶就會肚子痛吧」、「牛奶就跟手搖一樣吧，夏天賣得好，冬天就是淡季了」。

其中，有內行人也出面解答，「現在是冬季，產乳量高、品質穩定與生乳收購價較低，所以末端通路通常會有折扣促銷的方式回饋消費者」、「台灣夏季的時候，氣候炎熱，對動物而言，會很容易熱緊迫，會使踩食量降低、活動量降低、反芻次數減少、飲水量增加等。這些都是會讓乳牛產乳量降低或品質較差的因素」。