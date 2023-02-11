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粉紅超跑太夯！白沙屯媽祖遶境11萬人進香　台鐵加開增停24列次

▲▼台鐵白沙屯車站因應媽祖繞境活動增加人力和設備，並增開列車加強疏運。（圖／台鐵）

▲台鐵白沙屯車站因應媽祖繞境活動增加人力和設備，並增開列車加強疏運。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

被信徒譽為「粉紅超跑」的白沙屯媽祖9天遶境活動，預計2月12日出發，目前已11萬人報名進香，台鐵將加開10列車、白沙屯增停14列次，加強疏運。

白沙屯媽祖鑾轎使用粉紅色轎頂，進香路線飄忽且急行軍，被信徒稱為「粉紅超跑」，2023年白沙屯拱天宮媽祖遶境預計2月12日出發，為期9天8夜，報名進香團的信眾不但已達11萬人，更打破往年紀錄。

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台鐵局表示，因應白沙屯媽祖繞境，特別加強海線、北部、及中南部列車運能，並且增派服勤人力，除車站服務人員包括運轉員、旅客嚮導、安全維護、清潔人員、平交道保全、以及半線鐵道文史工作室志工，總人次達140人，另鐵路警察局支援的員警也有25人。在長達9天的繞境行程期間，台鐵將加開10列海線加班車、白沙屯站增停14列自強號及莒光號，並備妥預備編組隨時加開。

▲▼台鐵白沙屯車站因應媽祖繞境活動增加人力和設備，並增開列車加強疏運。（圖／台鐵）

▲台鐵白沙屯車站因應媽祖繞境活動增加人力，並設置可愛版媽祖等裝置藝術。（圖／台鐵）

此外，台鐵白沙屯站在年前即已完成全站4座電梯維護保養、天橋雨遮全部換新、出入通道及站前廣場舖面更新、加設6台電子票證刷卡機、增設12台流動廁所，站區設置可愛版媽祖以及勇咖天橋等裝置藝術，準備迎接迎接「粉紅超跑」繞境人潮。

台鐵局長杜微表示，這次白沙屯媽祖遶境，台鐵局將全力辦好疏運服務、確保行車及旅客安全，也希望大家能多利用台鐵及大眾運輸，減少自用車，空出道路給徒步隨駕的行人，讓出巡遶境活動更為順利。

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