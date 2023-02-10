中橫桶屍奇案！冤魂託夢：紅橋水聲3棵樹　警暈秒見裝屍鐵桶

▲賴男家屬在孫女託夢後，前往中橫公路尋找，順利在關原附近找到藏屍鐵桶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台中72歲老翁賴光雄2015年失蹤，警方查出他恐怕已凶多吉少，並鎖定男子楊鴻儒涉有重嫌，隨後在台南山區一處工寮逮到人。不過，楊男落網後死不認罪，加上死者屍體遲未尋獲，案情一度陷入膠著。所幸專案小組循線找到幫忙棄屍的牌友，得知賴翁屍體很可能被丟棄在中橫山區，之後更靠著死者託夢尋獲屍體。

據了解，楊鴻儒落網後堅不認罪，加上一天沒找到屍體，就不能證明賴翁已遭毒手，因此警方不放過任何線索，最後循線找到幫忙棄屍的賴姓牌友。賴男當時供稱，「楊說他曾經製造安非他命，現在想收手，有個剩餘的原料桶想要丟掉，找我幫忙，我陪他到中橫公路台8線119公里處丟棄。」

不過，警方帶著楊嫌到中橫119公里處找尋屍桶，來回搜索10多趟都遍尋不著，一度束手無策，此時專案小組突然接到家屬電話，指賴男向孫女託夢「過一座紅色的橋再進入隧道，聽到水聲看到3棵樹，我就在那邊」。辦案員警根據線索繼續搜尋，很快就看到一座紅橋和山洞，穿過隧道果然聽見潺潺流水聲。

▲警方尋獲藏屍的鐵桶後，運回殯儀館準備開封驗屍。

就在此時，時任刑事局偵七大隊副隊長潘智強突然感到一陣暈眩，心中頓時有了底，隨即下車倚著欄杆向谷底察看，赫見3顆小樹支撐著藍色汽油桶。家屬見狀當場下跪，並拿出硬幣擲茭，很快擲出5個聖筊；警方隨後從邊坡展開垂降作業，費盡九牛二虎之力將屍桶運上公路，打開一看果然是早已面目全非的賴光雄。

離奇的是，賴男家屬前往棄屍現場招魂時，又看見另一個鐵桶卡在3樓半高邊坡，現場飄出陣陣惡臭，意外爆發第2起桶屍案，經查死者為陳姓男子。檢警查出，楊鴻儒過去聽聞陳男提及同居女友財力豐厚，遂萌生將女方據為己有之心，隨後趁著2人出遊時下藥，再把陳男塞入鐵桶密封，載到中橫棄屍。

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