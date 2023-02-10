感念土耳其援助921！醫師公會「捐佰萬」愛心款　盼各界共同響應

▲土耳其強震哈泰省醫院停車場變成露天太平間。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

土耳其7.8強震逾萬人喪生，衛福部7日開設「土耳其震災專案」捐款專戶，截至今（10）日上午，震災專款累計8353萬餘元，另增加四大超商捐款管道。醫師公會全聯會昨日也也秉持人溺己溺的大愛精神，捐款新台幣壹佰萬元賑災款，期盼拋磚引玉，讓社會各界共同響應有錢出錢，有力出力。

中華民國醫師公會全國聯合會周慶明理事長表示，過去台灣發生921強震的災害時，土耳其率先派搜救隊來台協助，這次土耳其遭遇強震，台灣也在事發後，立即派出搜救隊前往協助，為協助災後重建，民眾也可利用捐款專戶進行捐款，貢獻一份心力。

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醫師公會全聯會也秉持人溺己溺的大愛精神，捐款新台幣壹佰萬元賑災款，期盼拋磚引玉，讓社會各界共同響應有錢出錢，有力出力。

醫師公會全聯會主任秘書林忠劭表示，面對此次不幸災難，醫師公會全聯會同時邀請醫界團體、專業公會及企業共同發起愛心捐款，包括：各縣市醫師公會、全國五萬名醫師會員、基層醫療協會、基層醫師協會、診所協會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會、全國建築師公會、會計師公會全聯會、全國律師聯合會及玉山銀行等。期盼共同發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，踴躍捐款協助土耳其、敘利亞賑災的工作。