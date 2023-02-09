工人毛胚屋聚賭「手機打光」露餡　警笑：你們是最亮的一顆星！

記者戴上容／新北報導

新北市淡水5名工人看準淡海新市鎮某工地毛胚還沒裝燈，入夜後躲在1樓角落，靠2支手機打光聚賭，然而，工人們在一片漆黑的重劃區其實很亮眼，加上搓牌、歡笑聲吵到鄰居因而被檢舉，警方昨晚前往查緝，賭徒全都嚇傻，查緝員警笑逮歹徒表示，「你們是夜裡最亮的一顆星！」訊後依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲淡水工人看準毛胚屋很暗，群聚賭博 ，未料打燈行為反而成「黑暗中最亮的一顆星」。（圖／記者戴上容翻攝）

這個工地位於淡水區新市二路三段36巷，由於四周交屋入住的建案不多，工人自以為隱密，在黑暗中靠著手機手電筒打燈，開賭起天九牌，卻沒想到燈光和人影晃動在漆黑環境更成焦點。

周遭住戶被工人們搓牌碰撞、輸贏吆喝、笑鬧吵雜聲，吵到不得安寧，最恐怖的是毛胚屋回音被放大，鄰居憤而向警方檢舉，警方昨晚7時許，獲報到場逮獲這群賭徒，賭徒們各個表情驚恐、動作凝結，空氣也突然變安靜。

「都別動！手舉高！」警方進入工地喝令道，賭徒（53歲林男、57歲周男、54歲謝男、53歲江男、52歲王男等5名建築工人）頓時驚呆，查緝員警笑著說，「你知道你們非常醒目嗎？是夜裡最亮的一顆星！」警現場查扣賭具、賭資1萬元，訊後依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦。