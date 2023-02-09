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為132萬聘金！19歲妹「相親第3天被逼出嫁」...眼神死畫面曝

19歲嫩妹相親第3天出嫁。（圖／翻攝自微博）

▲19歲嫩妹相親第3天出嫁。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

在傳統習俗中，男方要迎娶新娘前，都會給女方一筆聘金，原本是為了答謝岳父母對妻子的養育之恩，然而只要一牽扯到錢，凡事都可能變質，類似爭議層出不窮。大陸四川省一名19歲的彜族女孩近日回老家，不料卻被家人逼著相親，且父母直接收下了人民幣30萬元（約新台幣132萬元）的聘金，第3天就被迫出嫁。

《熱點新聞》報導，該名女孩年僅19歲，是四川彜族人，近日被家人喊回去過年，誰知一回家就被懵懂地帶去相親，經過一番介紹後，竟糊里糊塗地被迫出嫁，雙方在相親第3天便舉行了婚禮。

女孩表示，自己根本不願意嫁人，可是家裡已經收了30萬的聘金，且根據彜族的習俗，如果收了彩禮錢不結婚或離婚，女方就要賠錢給男方，所以她只能被迫結婚。根據女孩拍下的影片，只見她自從回家後，臉上就彌漫著一股死氣，完全沒有19歲該有的明媚朝氣。

▲▼ 0

▲女子出嫁時眼神絲毫沒有一絲喜悅。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，網友紛紛留言「現在竟然還有買賣婚姻」、「家裡已經揭不開鍋了，只能賣女兒了」、「19歲到結婚年齡了嗎？女方願意嗎？這是不是強迫婚姻呢？希望婦聯或者有關部門能關注女生的生活情況」、「我國女性法定婚齡是20周歲，19歲是怎麽辦下來結婚證的」、「典型的買賣合同！賣兒賣女」。

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