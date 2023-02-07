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宅宅的浪漫！模特女友開口要這情人節禮物　他送「4080」堪比精品

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、爆廢公社）

▲唐明翎分享和男友的對話。（圖／翻攝自IG）

記者崔子柔／綜合報導

距離西洋情人節（2/14）只剩一個星期，不少人還苦惱要送另一半什麼禮物。在IG有11萬人追蹤的模特唐明翎就分享，男友直接開口問她要什麼禮物，結果讓她相當開心，「宅男宅女之間的浪漫就是這麼樸實無華」。

唐明翎昨（6）日在臉書社團「爆廢公社」PO出她和男友的對話，男友詢問，「有想要的東西嗎，買給你」，唐明翎回應「顯卡」，男友似乎對這個答案感到訝異，直說「有點鼻酸，顯卡我買給你沒事，還有想要啥，要什麼衣服嗎？還是手錶」。

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唐明翎則說「不用」，男友再追問「有想要什麼小東西嗎」，唐明翎再次回了「顯卡」，讓男友忍不住說「情人節要到呢，送顯卡我很白癡」，最後在唐明翎百般說服下，男友終於點頭說，「那我送你一張4080」，讓她開心地說「宅男宅女之間的浪漫就是這麼樸實無華」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG、爆廢公社）

▲唐明翎與男友的對話內容。（圖／翻攝自IG）

4080顯示卡的等級在目前NVIDIA顯示卡中僅次於4090，根據東森購物網資訊，一張技嘉4080顯示卡要價4萬5990元，微星4080顯示卡則要價4萬2990元，價值頗高。

▲▼ 。（圖／東森購物）

▲▼4080顯示卡價格。（圖／東森購物）

▲▼ 。（圖／東森購物）

唐明翎的貼文吸引超過2千人按讚，網友紛紛留言表示，「唯獨樸實無華的浪漫最動心」、「但是顯卡升級，然後就覺得主機板CPU也要升，然後Ram也一起」、「跟一些小精品差不多價格」、「口袋要很深喔」、「這是真愛的密碼」、「感受到滿滿的愛跟包容」。

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