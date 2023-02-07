快訊／花蓮縣凌晨4：20地牛翻身！規模5.1「最大震度4級」

▲花蓮凌晨發生規模5.1地震。（圖／氣象局）
記者楊庭蒝／綜合報導
花蓮凌晨地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在今天上午4時20分發生芮氏規模5.1地震，震央在花蓮縣政府北北東方 34.4 公里 ，位於花蓮縣近海，深度15.8公里。
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：和平、太魯閣
3級：秀林、西寶、銅門、鹽寮
2級：花蓮市、水璉、西林、磯崎
1級：光復、紅葉、富里
● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：澳花、南澳
3級：武塔、蘇澳、南山
2級：冬山、大同、牛鬥、宜蘭市
1級：內城、頭城
● 臺中市地區最大震度3級
3級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、大甲、梧棲、臺中市
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山
2級：奧萬大
1級：埔里、國姓、日月潭、信義鄉、竹山、南投市、名間、玉山
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光
1級：桃園市、中壢、新屋
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、關西、竹東、峨眉、竹北市
● 新北市地區最大震度1級
1級：雙溪、新店、五分山、淡水、新北市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、鯉魚潭、苗栗市、竹南、三義
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、東河
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、二林、大城
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、太保市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、四湖、水林、麥寮
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：佳里、七股
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