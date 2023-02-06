收臘腸伴手禮帶回國挨罰20萬　待業女求分期：每月只能擠出5千

▲新北許姓女子帶港式臘腸回國違反非洲豬瘟防疫規定，被罰20萬元認錯辦分期付款。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

新北1名許姓女子去年(2022年)底到香港自由行訪友，把朋友送的2包港式臘腸塞進行李，回國入境時被查獲，農委會以她違反非洲豬瘟防疫規定為由，裁罰20萬元罰鍰，經移送行政執行署新北分署強制執行，許女到案坦承不知法律規定而犯錯，但目前待業、每月只能繳5000元，新北分署同意她分40期繳清，呼籲民眾遵守規定、勿造成非洲豬瘟防疫破口。

現年40歲的許女去年(2022年)12月27日搭機從香港回國，被查獲行李內有2包豬肉做的港式臘腸，合計約1.3公斤，因攜帶加工、乾燥或醃製豬肉產品入境又沒申請檢疫，違反非洲豬瘟防疫規定，許女被農委會動植物防疫檢驗局新竹分局裁罰20萬元罰鍰，移送新北分署強制執行。

新北分署查明許女名下無財產可查扣，寄催繳通知限期許女今年(2023年)2月9日前自動繳納，許女收到通知，日前到新北分署表示，以前出國都跟團、領隊說什麼就做什麼，但她從來不知道不能攜帶國外豬肉製品回國，這次去香港自由行訪友，將對方送的2包伴手禮臘腸塞進行李，沒想到被查到會罰這麼重。

許女說既然犯錯就願意認罰，沒提起訴願或行政訴訟，不過她目前待業，生活費靠父親資助，每月只能擠出5000元分期付款，新北分署考量許女有處理的誠意，准她分40期繳清，許女也允諾一旦找到工作有穩定收入，每期會多繳一點趕快繳完。

新北分署呼籲民眾注意非洲豬瘟疫情尚未絕跡，稍有不慎即可能出現破口，殃及國內經濟及全民健康，全民仍須加強防疫，從海外入境切勿攜帶豬肉製品，也別郵寄豬肉製品包裹入境，以免遭受裁罰。