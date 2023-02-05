沒在怕！陸軍性愛片「找到明確散布者」　他無懼官司又流出新片段

▲八軍團發生軍官情侶自拍性愛片外流風波，圖為八軍團先前舉辦教召員進行105榴砲砲操聯合操作訓練畫面。（圖／八軍團提供）

記者陳韻如／台北報導

陸軍八軍團情侶營區自拍激戰片外流，影片女主角揚言對外流者提告，但影片又接連流出，而在昨（4日）流出5段露骨影片後，軍方表示，對於外流者已有明確目標，也支持當事人提告。然而，今（5日）又有由男主角掌鏡的新片段流出，接連幾天出現外流影片，可見外流者絲毫無懼法律，行徑相當囂張。

近日網路流傳幾段畫面，影片中一名穿著軍服的女子與一名精壯男子正在賣力連結，還不斷發出令人害羞的聲音，而仔細一看，畫面中的地點，疑似為軍方的營區寢室，女主角甚至以陽光形象上過青年日報招募人才。

三段影片在網路上瘋傳，當事人也已到警局法律諮詢，女主角則揚言要採取法律行動。而繼昨日臉書社團「記者爆料網」指出，有最新5段影片流出後，軍方表示目前對於外流者已有明確目標，也支持兩名當事人提告。

然而，就在找到明確外流者的消息傳出之後，今日再度有新片段出現，影片中除了口愛片段之外，還有由男主角掌鏡的第一視角畫面，而連續幾天都有影片流出，顯見外流者絲毫不懼法律，行徑相當囂張。

據悉，警方昨日已主動與聯繫男女主角，但是否提告以及提告和罪名，對方則尚未決定。另外，警方也呼籲，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法，警方也會全力偵辦。