哪種水果最適合做成甜點？眾人齊推1「冬季王者」：標準萬用口味

▲台灣號稱水果王國，有著各式各樣種類的水果。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

台灣是水果王國，一年四季都能生產豐富多樣的水果種類，許多業者也會發揮巧思把新鮮水果製做成甜點，深受不少人喜愛。對此，有網友就好奇，「最適合做成甜點的水果是誰？」引發鄉民討論，更有不少人大推1水果是「標準萬用口味」。

一名網友在PTT發文表示，台灣號稱水果王國，盛產很多種類的水果，也都會做成各種不同的甜點，像是鳳梨酥、檸檬塔、香蕉船等，不過有些水果做成甜點就很不合他的口味，例如蘋果派，為此他也詢問網友「大家覺得誰是最適合做成甜點的水果呢？我個人先投芒果一票。」

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▲原PO好奇，哪種水果最適合做成甜點。（圖／翻攝自PTT，下同）

貼文一出，馬上吸引不少鄉民討論，紛紛留言「推個冷門的，無花果」、「私心喜歡藍莓」、「我愛西瓜，可惜都沒有西瓜蛋糕」、「在日本吃到麝香葡萄的蛋糕跟三明治，永遠忘不了」、「帶酸味的水果最適合」、「王者絕對是椰子，連渣都能入菜」、「鳳梨還可以煮雞湯，屌打吧」、「香蕉+焦糖，絕配」。

其中，不少人都認為，冬季盛產的「草莓」是最適合做成甜點的水果，「就草莓，不用懷疑，貴的幾乎都草莓的」、「草莓吧，比較常聽到高級草莓蛋糕」、「根據經驗女生最瘋幾乎都草莓甜點，你看711擺一整櫃就知道誰最強了」、「唯一草莓，標準萬用口味」、「711那個粗草莓pocky很好吃，超濃」、「草莓阿，蘋果最頂就那樣」。