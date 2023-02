快訊／印度雪崩傳已2死！眾人尖叫驚慌逃命　畫面曝光

記者詹雅婷/綜合報導

印度1日發生雪崩事件,地點就在知名滑雪地點「古爾馬爾格」(Gulmarg),外傳有人受困,當局現已展開救援行動。依據網路流傳的影片,可見眾人驚慌逃跑,尖叫聲四起。

Greater Kashmir消息指出,這起事件發生在喀什米爾北部巴拉穆拉地區的阿法瓦特峰(Afarwat peak),已造成2人死亡,另有4人獲救。未透露姓名的多名官員透露,在雪崩事件發生後,救援行動就已經展開,有2具遺體在雪中被發現,死者身分正在確認中,但幸運的是有4人獲救。救援行動持續進行,以查明是否還有其他人受困。

另據The Hindu報導,這起事件有4人失蹤,包括2名外籍滑雪者與2名嚮導。

▼ 印度發生雪崩,滑雪客奔逃。(圖/翻攝自推特)

#WATCH | J&K: Avalanche hit the Afarwat peak at famous ski resort in Gulmarg. Rescue operation launched by Baramulla Police along with other agencies. Reports of some skiers being trapped are being corroborated, Baramulla Police say. pic.twitter.com/zsFBfBL0od