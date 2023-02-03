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背痛竟是「癌王」上身還轉移！逾8成患確診即晚期　最常被誤認為這病

腰痛，腰痠背痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲背痛竟是「癌王」上身還轉移！逾8成患者確診即晚期。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

胰臟癌早期發現不易，8成以上患者發現都已晚期。一名王姓婦人因背痛就醫，輾轉到腫瘤內科檢查，確診胰臟癌且已有肝轉移，她對罹癌坦然接受，但希望能看到小兒子成家立業。為了兼顧療效與生活品質，王婦在醫師建議下接受組合化療，也成功在3年後參與小兒子的結婚典禮，一圓心願。

台灣癌症登記報告顯示，胰臟癌已連續兩年蟬連十大癌症死因第七位，每年奪走約2500人性命。雖然每年新增人數不多，但85%以上患者確診即晚期，平均5年存活率僅5%，因此又有「癌王」之稱。

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台灣胰臟癌學會理事長林肇堂表示，早期胰臟癌症狀為腹脹、悶痛，但容易被診斷為腸胃道疾病，延誤最佳就醫時機。由於胰臟癌病程快速，若出現劇烈疼痛、黃疸等明顯症狀時，通常癌細胞已轉移至其他部位，這時就無法進行手術切除，存活時間也大幅下降。

收治王姓患者的臺中榮總醫院血液腫瘤科林欣辰醫師表示，若患者在早期、未發生遠端轉移前就已發現疾病，通常會安排手術切除腫瘤，後續視患者狀況搭配化療或放射線治療。然多數患者確診時已是晚期，且發生遠端轉移，無法以手術方式將腫瘤切除乾淨，主要治療方式將以化療為主，其中組合式化療是晚期、轉移性患者重要的治療方式。

台中榮總院長陳適安提補充，胰臟癌治療照護包含手術、化學治療、放射治療、疼痛管理和營養支持，臺中榮民總醫院於2015年7月成立胰臟癌團隊，納入多專科團隊照護，致力提升病友的診療照護品質。

為幫助民眾更加了解胰臟癌及其風險因子，臺灣胰臟醫學會與臺中榮民總醫院攜手合作，於2月3日舉辦為期一個月的「希望延續、化險為胰」胰臟癌病友故事展。

台中榮總醫院血液腫瘤科石宇軒醫師及林欣辰醫師均指出，目前已有許多藥物可選擇，而許多民眾十分畏懼化療的副作用，也都能夠透過調整劑量以及其他方式進行症狀治療、榮總院內也設有心理諮商師、社工等醫療團隊可以協助患者克服心理障礙，呼籲患者要積極治療，只要不放棄希望，就有機會「化」險為「胰」。

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