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質子治療打「擦邊球」！她眼長腫瘤免摘眼球　視力還恢復到1.0

▲▼ 她眼長腫瘤免摘眼球　視力還恢復到1.0。（圖／記者嚴云岑攝）

▲質子治療打「擦邊球」！她眼長腫瘤免摘眼球，視力還恢復到1.0。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

眼球是人體最精密的器官之一，對於輻射副作用容忍度低，但質子治療利用「擦邊球」方式，透過斜射釋放能量殺死癌細胞，將淚腺、角膜傷害減到最低，讓眼腫瘤患者治療後能保住眼球，甚至有機會恢復視力。今年49歲的賴小姐就是質子治療受惠者，在確診罕見眼內黑色素惡性腫瘤後，經過一週質子放射治療，不僅腫瘤獲得控制，視力還恢復到1.0。

黑色素細胞瘤是罕見惡性腫瘤，一般生長在皮膚，少部分生長於眼球內或眼球周邊，包括視網膜、黃斑部等，都可能長黑色素瘤。因為生長在不同區域，在治療上也極具挑戰，且只要腫瘤超過0.3公分，就有擴散可能。由於早期轉移無法偵測，因此就算摘除眼球，也無法降低病患死亡率，但可透過質子治療控制腫瘤，讓患者保有較好的生活品質。

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賴小姐是在3年前發現右眼看東西扭曲、變暗，經診所診斷為視網膜剝離，轉診到醫學中心檢查，才發現眼睛長腫瘤，因因為眼中積水讓視網膜「浮起」，才會在視物時出現扭曲、變形，原本需摘除眼球，但在完成一週、5次質子治療療程後，腫瘤順利獲得控制，至今2年未復發。

▲▼ 質子治療免摘眼球。（圖／記者嚴云岑攝）

▲林口長庚眼科醫師周宏達說明賴小姐治療情形。（圖／記者嚴云岑攝）

林口長庚眼科醫師周宏達表示，若眼腫瘤發現時厚度仍在1公分以內，堪稱「黃金治療期」，可透過如標靶導彈般的質子治療準確釋放能量，在保留周邊組織的前提下消融腫瘤。根據歐美大型臨床研究顯示，經質子治療的眼內黑色素瘤，經過1~2週療程，90%原發性腫瘤得以控制；眼球保留比率也高達75~93%，且有高達3~4成病患視力得以保留。

周宏達補充，過去對於眼內黑色素瘤的治療原則為「看到腫瘤就摘除」，但少了一隻眼睛不僅外觀受影響，也會讓視物失去立體感，無法開車，走樓梯也容易摔倒，讓許多患者避之唯恐不及。目前林口長庚已經開始籌劃「眼腫瘤中心」，除了持續優化質子治療，下一步也將發展眼腫瘤細針切片、基因檢測等技術，可望在不久的將來，提供國人與亞太地區更完整治療服務。

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