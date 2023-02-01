長假過後爆「開學症候群」　專家教爸媽4招降低開學焦慮

▲男童鬧脾氣示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

年假過後幼兒園陸續開學，不少孩童出現精神不佳、脾氣暴躁易怒等情形，讓家長十分困擾。對此，職能治療師建議，家長可以用4作為因應長假過後的「開學症候群」，包括多運動、調整生活作息等，若持續2周仍未改善，就建議尋求專業醫療評估。

台灣社會心理復健協會理事長、八里療養院主任張自強表示，開學症候群包括不想上學、精神不佳、學習興趣低落，或者想到上學就頭痛、肚子痛等，父母應陪伴孩童一起調整，縮短適應不良時間。建議方法如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 把握時間多運動，透過運動降低開學的壓力，增加學習活力，避免懶散的態度。

2. 回家約定使用3C時間，晚上早點就寢，避免睡前使用3C產品，以免影響入睡，可搭配輕柔音樂助眠，增加隔天上學精神。

3. 調整生活作息，在長假期間比較沒有時間壓力，故常常作息不正常或花過多時間玩樂，唯有逐步調整作息表，才不會影響正常的上課學習時間。

4. 增加親子溝通時間，同時可以扮演聆聽的角色，多聽孩子在學校的生活，適時給予關心與支持，降低孩子因開學換老師或換班級的焦慮或壓力。

最後，張自強提到，春節長假收心不易，針對難以入眠的學童，可於睡前洗熱水澡、喝熱鮮奶或聽些輕柔的音樂等助眠。若前述情形經調整後仍無改善，且已經影響到日常生活或是親子互動時，則建議可尋求專業的醫療協助做進一步改善。