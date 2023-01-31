嘉義朴子藝術公園　新舊交融展現多元風貌

▲▼ 朴子藝術公園大翻新，新舊交融展現多元風貌 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

朴子藝術公園占地4公頃，過去因林蔭茂密，採光不良，民眾使用度不高，縣府為此進行改善，保留舊有人文及自然景觀元素，新增各項機能，讓整建後的公園結合梅嶺美術館、綠地、遊戲空間，成為親子遊憩、生態環境、藝文展演的多元場所。

今日翁章梁率縣府團隊及民意代表至公園視察，翁章梁說，希望改建後的公園能讓全民使用，老人家可以在涼亭休息、小朋友可以在沙坑玩耍、大人可以在公園散步，讓空間跟所有年齡層緊密結合。

翁章梁上午與朴子市長吳品叡、嘉義縣議員姜梅紅、里長莊長源視察公園施工進度，工程目標為新增空間機能、美化環境意象，將原有樹木適當砍伐，保留大部分樹群；規劃大面積草皮，提供民眾活動空間，也能作為戶外表演場地；整合園區無障礙動線、排水系統，確保民眾使用安全；夜間照明燈光加強，讓民眾在夜間安全活動;另外與在地三位藝術家合作，將藝術銅雕作品設置在公園各區域，與梅嶺美術館互相輝映。

除了改善環境，本次工程打造地景遊戲場，讓孩童攀爬、溜滑、跑跳；新增樂齡體健設施，讓長輩在公園活動筋骨；將通往東石國中及水道頭日式宿舍群的通道打通‚活動空間從公園擴展至校園及水道頭文創聚落，讓民眾盡情漫步在公園及周遭環境。

本次施工預計年中完工，藉由舊有設施整併與減量，活化公共建設與人文景觀，將樹林、生態溝渠、日本神社遺址等特色一併保留，改造完成後將成為多功能空間，讓民眾在公園舒服遊憩，也可舉辦假日市集、草地展演。

翁章梁指出，本次工程花費七千多萬，目前施工進度順利，期望能盡快開放給民眾使用。整建以「減量」、「現代公園」概念進行，改善公園內的植栽及通道，拓寬大型開放空間，也讓公園採光變的明亮，希望朴子藝術公園未來能成為市區最重要的多功能空間，不分老少都能在公園自在活動。