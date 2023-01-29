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社會 社會焦點 保障人權

賣場偷竊遭通緝！他辯：搬家沒收到通知...警抓到「老學長」

▲▼台中第五分局,五分局,台中,警察,偵查隊,陳建法。（圖／記者許權毅攝）

▲曾當過警員的賴男到賣場購物部分商品沒結帳，店家報警未到案開庭，遭發布通緝。（示意圖／記者許權毅攝）

記者邱中岳／台北報導

1名曾在北市中山分局擔任4個月警員就離職的男子，到大賣場購物後，使用自助結帳櫃檯，卻故意不將部分商品過條碼結帳就攜出賣場，事後被賣場人員發現報警抓人，男子遭逮後，警方進一步查出，他在之前就因竊盜罪未到案遭通緝，男子到案後辯稱是因為「搬家所以沒收到通知」。

警方調查，50歲賴姓男子到大賣場買東西，結帳時使用自助櫃檯，卻沒將購買的部分商品過條碼進行結帳，就偷偷帶出賣場，商家盤點之後發現貨物短缺，調監視器揪出賴男。警方12月中旬將他逮捕，發現他在12月9日即因涉及竊盜未到案遭到通緝。

據了解，這次並非賴男第一次被大賣場舉報竊盜，賴先前就曾2度以同樣手法到賣場購買商品，透過自助結帳機台，每次花費2、3千元，但總有幾樣商品沒結帳，加上這次，總共遭賣場抓包3次、且2次都未到案，被發布通緝。

賴男落網慌張辯稱，他是因為搬過家，所以沒收到警方通知，不知道自己身背2條通緝。據悉，賴男曾有警察身分，他於1990年代警員班畢業後，在北市中山分局擔任過警員，但僅4個月就因故離職，如今卻知法犯法、再度進入派出所，竟是因為竊盜通緝犯身分，令人感嘆。

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