分析／2024國民黨立委選舉首都內戰　盤點熱區、戰將參選搶破頭

▲國民黨力拚2024國會過半。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2022九合一大選，國民黨籍台北市長蔣萬安成功光復首都，且除了大同區之外，每一區都拿到最高票。挾著勝選氣勢，今年1月8日，國民黨由王鴻薇順利接棒蔣萬安立委遺缺，可謂連戰連勝。受此激勵，國民黨從中央到地方都喊出首都立委全壘打，因此不少有意競逐北市立委寶座者，早就摩拳擦掌，紛紛展開佈局，可以預見藍營在北市必然呈現參選大爆炸態勢。

台北市共8個選區，目前藍營保有第三選區立委王鴻薇，第六選區立委林奕華，第七選區立委費鴻泰，第八選區立委賴士葆，等於8個選區中佔有4席。泛綠則保有第一選區立委吳思瑤，第二選區立委何志偉，第四選區立委高嘉瑜，以及無黨籍的第五選區立委林昶佐。

▲國民黨台北市議員徐巧芯喊出世代交替。（圖／記者李毓康攝）

藍營的4席立委中，第六選區（大安區），現任立委林奕華2月後出任台北市副市長，誰來接替林奕華出戰，也備受關注。由於此區向來是藍營大票倉，幾乎「提名即當選」，因此包括現任議員王欣儀、李柏毅、鍾沛君都有意爭取代表國民黨參選。當中王欣儀曾在2019年在初選中敗給林奕華，如今算是捲土重來；李柏毅、鍾沛君則是首次挑戰立委初選。此外，前市議員羅智強亦獲得大安區基層勸進，只是他去年已轉戰桃園，戶籍早就遷出，因此他正陷入長考，要繼續深耕桃園區還是重返首都，預計農曆年後就會宣布決定。

現任第七選區立委費鴻泰，2020年在藍營大逆風之中險勝民進黨市議員許淑華，如今卻面臨自家市議員徐巧芯世代交替的叫陣，徐挾著網路聲量來勢洶洶，對於老將費鴻泰而言，也算是備感壓力。無獨有偶，第八選區（文山區）現任立委賴士葆，也遭逢市議員徐弘庭的挑戰，兩人早在2020年就曾於黨內初選短兵相接，如今4年過後，雙方又再擺出大戰陣勢。

▲李彥秀有意捲土重來。（圖／記者徐斌慎攝）

至於綠委選區，亦有多名藍營民代躍躍欲試。第一選區（士林、北投）有老將汪志冰欲捲土重來，她2020年輸給現任綠委吳思瑤，但去年她拿下此區市議員藍營第一高票，展現雄厚基層實力。不只老將，黨內幕僚世代市議員張斯綱都考慮爭取提名。而鄰近的第二選區（大同、士林）屬於藍營艱困選區，就連蔣萬安去年市長選舉都在這裡落入下風；黨內也傳出，希望徐巧芯出面挑戰現任綠委何志偉，若兩人能夠對壘相當有看頭。

第四選區（內湖、南港）因為現任綠委高嘉瑜屢屢炮打自家人，讓泛綠陣營陷入分裂，台灣基進可能推出醫師吳欣岱與她搶票，這對藍營無非是一大利多，農曆年期間，議員游淑慧已公開宣布爭取港湖立委提名。另傳出包括市議員李明賢、闕枚莎也都躍躍欲試。

另一個參選大爆炸的選區，就是去年差點成功罷免立委林昶佐的第五選區（中正、萬華），當初發動罷免的市議員鍾小平念茲在茲就是要選立委，本次找了徐巧芯、李柏毅組成「救黨救國連線」呼籲舉辦公平初選，但市議員應曉薇、郭昭巖也都有意參選，初選血戰勢所難免。此外，本區還有一位年輕新面孔李有宜正在鴨子划水，她具有會計師證照，又有美國聯邦眾議院經歷，近年持續在基層耕耘，亦開設服務處進行免費諮詢。

綜上所述，九合一大選過後，民進黨內鬥頻傳、國民黨氣勢上揚，此種大環境確實激勵藍軍選將人人鬥志高昂，儘管黨內憂心參選大爆炸會導致選舉裂痕，但若是提名得宜，大家將士用命，台北市立委全壘打也不是不可能的事。