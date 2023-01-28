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星宇航推日式美食！「雞腿丼、咖哩飯、起司塔」購買管道出爐

▲▼星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」。（圖／星宇航空）

▲星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出聯名美食，買再抽日本機票。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

不用搭星宇也能吃專屬商務艙餐點！星宇航空與7-ELEVEN合作，推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，日式甜點「半熟起司塔」，以及飲品「沖繩黑糖奶茶」，全台7-ELEVEN 門市都能買得到。

星宇航空自2020年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，本次再度攜手合作，以「日本」為主題，推出多款日式美食。

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「台北鳥喜炙燒雞腿丼」由星宇航空日本航線商務艙餐點合作品牌，米其林一星推薦「とり喜」分店「台北鳥喜 produced by TORIKI」監製，採用鳥喜獨門醬汁燒烤的雞肉串，搭配香氣逼人的雞鬆與清酒醃漬的蛋鬆。

「雙醬雞排咖哩飯」則採用最新流行「雙醬」吃法，選用日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」，以及濃郁可口的培根白醬，搭配酥脆的厚切炸雞排，一份鮮食就能吃到雙重美味。

▲▼星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空與7-ELEVEN合作，推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」。（圖／星宇航空）

▲▼星宇航空與7-ELEVEN再度合作，28日起推出鮮食「台北鳥喜炙燒雞腿丼」、「雙醬雞排咖哩飯」，療癒系日式甜點「半熟起司塔」，以及沖繩系列新作飲品「沖繩黑糖奶茶」。（圖／星宇航空）

甜點則推出經典美味「半熟起司塔」，綿密的半熟口感、濃郁的起司與乳香，完美還原日式風味。飲品配合星宇航空最新日本航點—沖繩，推出「沖繩黑糖奶茶」，使用沖繩波照間製糖廠所生產的黑糖，搭配錫蘭紅茶，炭燒香氣、茶香及奶香完美融合，一入口即彷彿抵達沖繩。

日本為國人解封旅遊的超熱門首選，星宇航空表示，目前飛航日本五大航點東京、大阪、福岡、札幌、沖繩，本次攜手7-ELEVEN打造各式日系食品，希望喚起民眾對日本旅行的美好回憶，再次準備出發前往。

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