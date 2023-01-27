全台只剩我沒槍！警揭3型玩具槍改衝鋒槍成犯罪主流

▲刑事局統計近3年的槍支犯案數據，其中改造衝鋒槍涉案有大幅上升趨勢。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

根據刑事局統計近年涉案槍支紀錄，近3年台灣查獲改造衝鋒槍案件數逐年提升，從2020年的13件、2021年增加到26件，到2022年全年案件數增加到28件，而同樣3年間制式衝鋒槍涉案件數均僅有個位數；顯示台灣黑幫及改槍團夥已從市售玩具槍中找到改造成性能穩定，且火力驚人衝鋒槍的具體成熟製程。

根據警方統計紀錄，近3年台灣黑幫遭查扣的制式衝鋒槍前3名為以色列制的MINI UZI、德國的MP5K突擊衝鋒槍、以及MP5民用化版本的SP89衝鋒槍，但因這些名槍黑市價格均達數十萬元、甚至上百萬元新台幣之譜，因此警方查扣涉案衝鋒槍仍以改造為大宗。

▲萬華芳明館開發公司遭轟7槍，警方查扣俗稱黑蜘蛛的ST15衝鋒槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

全台警方近3年查扣最多的改造衝鋒槍款式為德國H&K槍廠的MP5K、第二名則為同槍廠的MP9型，第三名就是台灣坊間俗稱「黑蜘蛛」的ST15型衝鋒槍，隨案警方查扣改造衝鋒槍案件數量的累積，警方發現在槍砲彈藥刀械管制條例新修納管操作槍後，部分改槍集團已放棄從操作槍改造犯案用手槍，而是選擇從台灣市售玩具衝鋒槍中挑選本體製作精良的槍種來進行改造。

包含2022年3月，高雄市新興區火鍋店發生許姓槍手持MP9改造衝鋒槍入內掃射5槍造成黃男重傷命危送醫；同年4月台北市萬華區芳明館的公司據點遭槍手開槍掃射，警方逮捕林姓槍手並起獲ST15改造衝鋒槍。

▲警方近年查扣改造MP5衝鋒槍為扣案非制式衝鋒槍大宗。（圖／記者林悅翻攝）

2020年4月陳姓男子持ST15改造衝鋒槍到台北市中山區板信商銀行搶，搶劫過程開槍打傷保全10月雲林縣東勢鄉吳男持改造ST15衝鋒槍到前女友住處開槍示威，事後飲彈輕生；近3年全台涉及重大治安事件的改造衝鋒槍案件已達近70件，台南市「88槍」重大刑案據傳也是槍手攜衝鋒槍所為。



警界知情人士透露：台灣玩具槍產業成熟，制作能力精良、部分精品玩具槍製作過程不僅取得歐美槍廠授權、槍支採寸、結構幾與真槍相同，加上與真槍同規格的陽極化、陶瓷塗料處理槍身零件，甚至大多數部件採取鋼構，也難怪繼操作槍遭查禁後，成為黑幫改槍集團的最愛。

警界舉例某款市售的H&K MP5A5玩具衝鋒槍，不僅取得德國槍廠授權，包含外觀尺寸、金屬焊接點都與原廠真槍相近、連照門準星都可於原廠真槍流用、更誇張的是下槍身的火控設計與原廠接近，連槍室內部空間布局都與真槍雷同、該品牌的玩具衝鋒槍尺寸與真槍逾95%雷同，有心人士只要把氣動玩具槍的氣泵、塑膠BB彈槍機、火控系統、以及氣槍內管拿下更換成真槍零件或金屬加工部品，不須經過太龐大的修改工程就可產制性能不惡的火藥槍支。



加上該版本市售MP5氣槍中，連彈匣的進彈卡榫位置大小，都與原廠真槍相同，歹徒只要挖玩具槍彈匣配上新彈簧內襯及加工彈匣近彈口，就可在短時間內產製衝鋒槍彈匣、警方透過近年查扣改造衝鋒槍械，發現幾乎只要是上述特定型號的衝鋒槍「不用看一律是改造的」且均為玩具槍所改造，黑幫新改槍趨勢警方未來要如何因應有待觀察。