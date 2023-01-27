腦疾男闖快速道路如「青蛙過街」！母見他歸來老淚縱橫

▲腦疾男（中）闖快速道路超危險，老母見他歸來老淚縱橫。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

台64線平日車多繁雜，日前有名老伯行走在（三重往八里方向）道路上，車輛呼嘯而過，男子仍在快速道路上徘迴，令人捏把冷汗，新北市警局三重分局二重派出所警員林盈杰、柳羿辰接獲報案驅車協助，原來這名62歲男子疑似患有腦部疾病，才會走失，他90多歲老母看到兒子平安歸來，忍不住落淚。

新北市警局三重分局二重派出所警員林盈杰、柳羿辰，日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱臺64線快速道路三重往八里方向，有一名男子行走在車道上，由於快速道路過往車輛車速飛快，員警擔心民眾發生危險，立即驅車前往協助民眾離開橋面，並安全護送返家。

員警接獲報案後立即驅車前往，在快速道路上發現一名男子步履蹣跚的遊走在車道上，員警立即停車開啟警示燈及警報器提醒過往車輛，並趨前協助男子上車載離快速道路避免發生危險，當詢問男子年籍資料，以及為何行走在高架道路上？該男子卻不發一語，僅是一直微笑，員警透過警政系統查詢多筆資料比對後，確認該民眾為62歲施姓男子身分。

員警開車護送施男返回住家，施男90歲母親見兒子順利返家，淚水奪眶而出喜極而泣，施母表示兒子小時候生過一場病高燒不退、腦部受損，平時自己都很注意兒子動向，今日發生兒子走失備感自責也非常擔心發生危險，今日還好有熱心員警主動積極幫助，對此表達十分感激。

新北市警局三重分局特別呼籲，民眾家中成員如有記憶力退化情形，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，並可申請配戴愛心手環或在服裝明顯處繡上連絡方式，以防走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬。