這所學校屋頂真神奇　「不斷冒出蔬果」師生暴動！全因這位阿北

▲ 碧華國中的屋頂不斷冒出蔬果，全源於退休理化教師梁博明的細心照料。（圖／碧華國中提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區碧華國中因舊校舍氯離子超標（俗稱海砂屋）遷校，換到新校舍後，屋頂不斷冒出新鮮蔬果，師生們全都瘋狂，這超可愛的神奇效果，全源於退休理化教師梁博明，他在樓頂栽種，甚至種出超高難度的小玉西瓜和桃太郎番茄！

據了解，2014年教職退休的梁博明因為老家務農的緣故，對於田園農作有著一份比別人更熟稔的栽種技術，在2013年學校還沒遷校之前，便開始校園農作的投入持續了10年之久。

梁博明除了平時與老師志工分享他多年接觸農作的心得與經驗之外，更是熱心地擔任學校農藝社的指導老師，帶著學生育菜苗、除雜草。透過社團活動的帶領，培養小小農藝志工，一起為學校食農教育投注心力。

碧華國中遷校後，梁博明認養教學大樓四樓一處樓頂花圃，開始了新校舍第一處農園的耕作，半年時間，花費了許多時間將花圃徹底整地、拔草、篩除石礫及養土的基礎農作。同時間也利用一些花台撒菜籽進行育苗工作，等到菜苗長到5-6公分大小再移植到樓上的菜園栽種照料。

一區一區的翻土種苗後，第一批有機無農藥的蔬菜開心採收了！在他的農園裡，總能成功得栽種出許多季節性蔬菜及水果，其中最令人驚豔的就是小玉西瓜和桃太郎番茄。

校長林建成說，這塊屋頂農園採收過許多綠色蔬菜，也有秋葵、茄子、辣椒及小黃瓜，而最神奇的是竟然能種出甜度超高，水分超多的小玉西瓜，實在是令人讚嘆。

這塊農園就位在師生平常走動的路徑上，每次到下課期間就會看到許多學生駐足圍觀園裡的蔬果， 校園裡處處都是學習的場域，能把空著的花圃變身成與生活相關的蔬果農園，讓校園更豐富，真是善用且活化空間的成功案例，很棒的食農教育經驗。