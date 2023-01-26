　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這所學校屋頂真神奇　「不斷冒出蔬果」師生暴動！全因這位阿北

▲▼ 碧華國中的屋頂不斷冒出蔬果，全源於退休理化教師梁博明的細心照料。（圖／碧華國中提供）

▲ 碧華國中的屋頂不斷冒出蔬果，全源於退休理化教師梁博明的細心照料。（圖／碧華國中提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區碧華國中因舊校舍氯離子超標（俗稱海砂屋）遷校，換到新校舍後，屋頂不斷冒出新鮮蔬果，師生們全都瘋狂，這超可愛的神奇效果，全源於退休理化教師梁博明，他在樓頂栽種，甚至種出超高難度的小玉西瓜和桃太郎番茄！

據了解，2014年教職退休的梁博明因為老家務農的緣故，對於田園農作有著一份比別人更熟稔的栽種技術，在2013年學校還沒遷校之前，便開始校園農作的投入持續了10年之久。

梁博明除了平時與老師志工分享他多年接觸農作的心得與經驗之外，更是熱心地擔任學校農藝社的指導老師，帶著學生育菜苗、除雜草。透過社團活動的帶領，培養小小農藝志工，一起為學校食農教育投注心力。

碧華國中遷校後，梁博明認養教學大樓四樓一處樓頂花圃，開始了新校舍第一處農園的耕作，半年時間，花費了許多時間將花圃徹底整地、拔草、篩除石礫及養土的基礎農作。同時間也利用一些花台撒菜籽進行育苗工作，等到菜苗長到5-6公分大小再移植到樓上的菜園栽種照料。

一區一區的翻土種苗後，第一批有機無農藥的蔬菜開心採收了！在他的農園裡，總能成功得栽種出許多季節性蔬菜及水果，其中最令人驚豔的就是小玉西瓜和桃太郎番茄。

▲▼ 碧華國中的屋頂不斷冒出蔬果，全源於退休理化教師梁博明的細心照料。（圖／碧華國中提供）

校長林建成說，這塊屋頂農園採收過許多綠色蔬菜，也有秋葵、茄子、辣椒及小黃瓜，而最神奇的是竟然能種出甜度超高，水分超多的小玉西瓜，實在是令人讚嘆。

▲▼ 碧華國中的屋頂不斷冒出蔬果，全源於退休理化教師梁博明的細心照料。（圖／碧華國中提供）

這塊農園就位在師生平常走動的路徑上，每次到下課期間就會看到許多學生駐足圍觀園裡的蔬果， 校園裡處處都是學習的場域，能把空著的花圃變身成與生活相關的蔬果農園，讓校園更豐富，真是善用且活化空間的成功案例，很棒的食農教育經驗。

ET快訊
19縣市低溫特報！北台灣低溫下探10度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國1追撞竟拿嬰兒車當警示牌！　肇事駕駛2連錯下場更慘

這所學校屋頂真神奇　「不斷冒出蔬果」師生暴動！全因這位阿北

金牌音樂製作人老婆激戰人夫百次　掰搭摩天輪被性侵！1原因慘輸

宜蘭民宅深夜氣爆4人送醫　一聲巨響炸開驚醒鄰居

女兒騎在妹妹身上！爸一看嚇傻逼問「哪裡學的」　背後真相太殘酷

上兵胸口頂撞副班長　嗆「讓你出不去營區」！下場慘了

快訊／毒駕男撞死29歲警　凌晨被裁定收押！

甩「死亡彎道」稱號！強制取締　彰化139縣道「飆」風不再

女子總統府周邊逗留神情緊張　警帶返所安撫家屬超感謝

女山友登「一生必挑戰路線」肺水腫　黑鷹直升機出動運下山送醫

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

國1追撞竟拿嬰兒車當警示牌！　肇事駕駛2連錯下場更慘

這所學校屋頂真神奇　「不斷冒出蔬果」師生暴動！全因這位阿北

金牌音樂製作人老婆激戰人夫百次　掰搭摩天輪被性侵！1原因慘輸

宜蘭民宅深夜氣爆4人送醫　一聲巨響炸開驚醒鄰居

女兒騎在妹妹身上！爸一看嚇傻逼問「哪裡學的」　背後真相太殘酷

上兵胸口頂撞副班長　嗆「讓你出不去營區」！下場慘了

快訊／毒駕男撞死29歲警　凌晨被裁定收押！

甩「死亡彎道」稱號！強制取締　彰化139縣道「飆」風不再

女子總統府周邊逗留神情緊張　警帶返所安撫家屬超感謝

女山友登「一生必挑戰路線」肺水腫　黑鷹直升機出動運下山送醫

快訊／四川今晨3連震！　爆規模5.6極淺地震

小資族「三高選股法」！　找出好老公股年年加薪30%

「住處濕氣重又霉味過敏」該買除濕機or空淨機？　網曝1家電超重要

CNN等外媒票選CES最佳展品　台灣製造HTC VIVE XR Elite獲國際好評

搶5兆元數位健康商機　臺灣八產業結盟上陣

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

蕭美琴可望返台接外交部長　傳吳釗燮「已在打包」

經典賽回顧／美國拚冠之路艱辛　2017終於美夢成真

初五晨7.9℃！冷到沒完沒了　「6度寒流」明再襲凍到收假

國1追撞竟拿嬰兒車當警示牌！　肇事駕駛2連錯下場更慘

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

29歲警遭毒駕撞死　生前陽光燦笑畫面曝

上兵嗆副班長「我讓你出不去營區」　下場慘了

電鍍業偷排強酸害死人　破案關鍵人物是他

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

和前夫一起拍　AV女優壞壞：爸爸看過

過年酒後悲劇！兄弟吵架害慘母傷

宜蘭市民宅深夜氣爆　4人送醫搶救

三重86歲婦跌全身癱　兒聽醫藥費逃走

值勤警買草莓霜淇淋　違規穿越馬路畫面曝

快訊／新北知名Buffet樓下起火　警消灌救疏散85人

快訊／毒駕男撞死29歲警！凌晨收押

巨乳師PO淫片　學生妹野外露奶…慘了

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

張蘭又蹭熱度！　模仿「大S具俊曄夫妻照」陸網罵：沒人品

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

孕婦慘遭醫護導尿管插入陰道　大出血流產

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

必拜！全台「最靈財神廟」TOP5

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

女友家人聘金要黃金！鳳梨「回傳一張照片」網：破百萬

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面