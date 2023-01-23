漠河零下53度又打破歷史紀錄　流淚瞬間結冰、出門10秒手凍麻

記者任以芳／綜合報導

明起台灣超強寒流報到，大陸黑龍江省大興安嶺漠河市已經打破低溫紀錄，阿木爾鎮勁濤氣象站昨22日實測來到零下53度，突破漠河市最低氣溫的歷史極值-52.3℃（1969年出現），打破大陸有氣象記載以來的歷史最低氣溫紀錄。

綜合陸媒報導，從1月20日以來，受超強極地冷空氣影響，大興安嶺地區持續降溫，多地最低氣溫突破歷史極值。大興安嶺地區氣象台監測資料顯示，漠河市連續三天最低氣溫跌破零下50度，其中22日08時16分已達-50.8℃，是近54年以來實測到的最低溫度。

▲ 大陸最北城市漠河打破歷史低溫，零下53度 。（圖／翻攝新京報/漠河市委宣傳部片段）

阿木爾鎮勁濤站近三天最低氣溫分別為20日06時零下51.9度，21日08時零下50.度，22日07時零下53.度。呼中、塔河、新林最低氣溫也都突破當地歷史極值，分別為零下49.8度、47.9度、48.3度，大興安嶺地區全域處於冰封極寒狀態。

漠河地處大陸最北方城市，只要入冬至少是零下30度以下，出現許多特殊冰封場景。像是戶外吃泡麵十秒變硬，對空中灑熱水立刻出現放射狀冰屑，甚至白紙都像被施魔法，可以直接切香蕉。

▲ 呼出熱氣睫毛出現小冰珠 。（圖／翻攝新京報）



不少遊客分享自己去漠河旅行經歷，「哈一口熱氣飄到眉毛、睫毛瞬間出現小冰珠，如果打哈欠流眼淚，瞬間結成細小冰柱。」

當地人也奉勸外地人體驗漠河極寒氣候，千萬注意保暖，最好全身包緊緊，就算戴上手套外出，十秒鐘立刻凍麻。即使漠河家家戶戶冬天都有地暖，冷熱交替情況下，窗戶邊框全部冰封結冰。

漠河居民自拍影片，直呼「太冷了！早上九點半太陽還沒出來，出門真的需要勇氣。」

黑龍江省氣象台首席預報員張桂華介紹，此次強冷空氣過程產生的原因之一是大陸冷高壓主體勢力強大，其中心強度最大時達到1062.5百帕，歷史同期少見，大陸冷高壓是一個大型反氣旋式環流系統，能量超強，所到之處，降溫難免。另一個原因是這個季節白天短、夜間長，夜間輻射降溫遠大於白天的太陽照射的升溫。