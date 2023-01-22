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獨／台版九號房創辦人老馬心機重　影圖藏玄機防洩密+收虛幣躲查緝

▲警方指出老馬設定多重防會員洩密機制，是典型的智慧型犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方指出老馬設定多重防會員洩密機制，是典型的智慧型犯罪。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台版九號房偷拍台女如廁、視訊、床第性愛肉片影像達數萬筆，檢警粗估被害女性超過千人；檢警調查，綽號「老馬」身分不詳男子從2012年創立「創意私房論壇」經營販售老司機真時偷拍女性私密部位、性交易，或者以假約砲真偷拍方式產製的性愛影片，其中不乏渣男劈腿約砲、報復前女友的猥褻影像，光是檢警查獲管理該論壇的許正諺，粗估分潤獲利就超過千萬。

檢警追查近3年迄今，幕後發起「台版九號房」偷拍牟利計畫的老馬仍逍遙法外；由於創意私房拍片模式實在太好賺，台籍男子陳紹偉、王星澤原本是該論壇偷拍大將，卻因與老馬要求提高分潤遭拒後，自立門戶在2015年8月仿傚創意私房成立「觸感論壇」招收會員牟利，陳、王兩人落網時，神秘人老馬還在論壇內發公告幸災樂禍。

▲警方指出老馬設定多重防會員洩密機制，是典型的智慧型犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

隱身幕後塑造華人圈最大的偷拍犯罪實境影音溫床的「老馬」內控究竟有多嚴，該論壇影片下載老馬均委託影音工程師撰寫流水號程式，只要買家外流該論壇偷拍影音，老馬檢視影片流水號察知洩密者，就會遭公告封停帳號踢出，後來有買家把流水號打馬後，仍被老馬及論壇管理者抓包。

原來心機重的老馬，居然在該論壇每一套偷拍影音照片暗嵌特殊符號、編碼，加上影片下載解壓縮後，均會在影音檔內產生變數流水號，經交相比對，論壇管理團隊就可迅速揪出外流好康的會員加以剔除，而且老司機購片、購買會員資格、上傳影片攝影師分潤均採虛擬貨幣泰達幣進行交易，更增添檢警追緝難度。

▲警方指出老馬設定多重防會員洩密機制，是典型的智慧型犯罪。（圖／記者張君豪翻攝）

若非後來因分潤不均、造成創意私房的偷拍攝影師另立門戶，以及部分老司機透過手機電報（TELEGRAM）創立「TG渣男頻道」群組，兩邊陣營相互外流對方影片，才讓部分偷拍影片外流曝光，檢警及民代、女權團體接獲檢舉陳情案展開調查後，創意私房黑幕才被掀開。

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