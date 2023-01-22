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美軍福利超幸福「醫療全免費」　買房免付頭期款、貸款利率超低

記者林彥臣／綜合報導

美軍不僅薪資非常優渥讓人羨慕，而且享有更多其他的福利，一位台裔駐韓美軍阿兵哥，就在YouTube頻道上分享美軍在薪資以外，還享有那些福利，不僅醫療全免費，買房子還免付頭期款，並且享有軍人才有的超低利率貸款。

YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」指出，首先美軍從入伍的那一刻起，所有的醫療需求都是軍隊負責，包括眼睛雷射手術、牙列矯正、跌倒骨折，自己都不需要花到任何一分錢，另外直系親屬、配偶、孩子的醫療需求也不需要花錢，除了牙科治療每年有1500美元（約新台幣4.5萬）的限額，其他的醫療需求軍隊都會支付。

▲▼美軍福利超幸福，台裔阿兵哥細數在美軍享有那些福利。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲美軍從入伍那一刻起，所有醫療都由軍隊負責。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥接著提到，在教育方面每人每年享有4800美元（約新台幣14萬元）的就學基金，就學基金的用意，是讓服役的美軍可以利用這筆錢修大學課程，在每個美軍基地都設有教育中心，所以即使在服役中，也可以利用時間修大學課程，甚至是修學位。

肥宅阿兵哥指出，美軍即使是退役之後，也一個叫做GI Bill的基金，可以用於支付上大學4年的學費與生活費，另外在眷屬方面，只要是允許攜帶眷屬的美軍基地，都設有小學到高中的就學體系，而且這些學校也都免費。

肥宅阿兵哥提到生活方面，成為美軍之後如果想買房子，非常容易申請貸款，而且是專屬於軍人的「軍人貸款」，不僅利率超低，而且不需要付頭期款，因為在美國買房子都要先支付20%的頭期款，光是免付頭期款就讓負擔減輕許多。

▲▼美軍福利超幸福，台裔阿兵哥細數在美軍享有那些福利。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲美軍買房子申請貸款超容易，而且不用付頭期款。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥再說到退休生活，美軍退休之後，只要支付一點點健保費用，所有的醫療需求都可以免費，如果服役滿20年可以領取50%～75%的月退俸，計算基準以服役時領取的最高薪水計算，以24年的中校為例，實領薪資1.1萬美元，可領60%的月退俸，也就是每個月可領取6000多美元（約新台幣18萬元）。

肥宅阿兵哥還說，退伍軍人如果要去聯邦政府就職非常容易，因為聯邦政府會優先雇用退伍軍人，所以就職之後除了可以領取聯邦政府的薪水之外，月退俸也繼續領取，而且軍齡可通算聯邦政府服務年齡，例如服役20年之後，在聯邦政府工作10年，就可以服務30年從聯邦政府退休。

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