春節拚手氣！東森廣場消費滿額抽紅包　東森電視購物抽機票、住宿券

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農曆新年博個好彩頭，東森購物新北市中和「東森廣場」春節期間不打烊，推出「滿額888抽紅包-送好禮」活動，從1/21(六)除夕到1/29(日)，春節期間至東森廣場消費滿$888即可抽新春加碼大紅包，總獎額超過140萬。此外，過年期間，東森購物電視通路同步推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20(五)~1/29(日)在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票以及iPhone 14手機，還有機會一人獨得20張老爺酒店住宿券，1/23(初二)~1/27(初六)及1/30(初九)每晚17:50將於東森購物47台，天天現場LIVE開獎。

▲新北市中和「東森廣場」春節期間不打烊，推出「滿額888抽紅包-送好禮」活動，1/21(六)除夕到1/29(日)春節期間至東森廣場消費滿$888即可抽新春加碼大紅包，總獎額超過140萬。

東森購物陪你過好年，新春期間活動不間斷，農曆春節期間，東森廣場除了今(21)天除夕美食街、點8號營業至下午2:00，東森寵物、慈愛動物醫院及全家便利商店營業至下午5點，其餘日期包括東森寵物美容、慈愛動物醫院每日11:00到21:00正常營業。過年期間，凡至東森廣場消費滿$888即可抽新春加碼大紅包，獎項包括市價$4980的東森滴黑蜆、市價$4720的森美妍白茶日霜及素妍霜、市價$2980富士器日本製鐵鍋三件組等，總計將送出4000個大紅包。

農曆春節10天連假期間，東森購物電視通路同步推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，1/20(小年夜)-1/29(初八)新春活動期間內，在電視通路消費任一件商品，即有機會參加開運迎財神天天開獎活動，1/23(初二)到1/27(初六)以及1/30(初九)，每天晚上17:50於東森購物47台準時開獎，每天將抽出5名送出市價的PLAYBOY七件式寢具組及1名大獎幸運得主，超值大獎1/23(初二)首先將抽出一名獨得老爺酒店住宿券10張，1/24(初三)送iPhone 14手機，1/25(初四)抽老爺酒店住宿券20張，1/26(初五)、1/27(初六)及及1/30(初九)則將送出日本、美洲及歐洲雙人來回機票，開獎現場還將callout給大獎幸運得主，只要回答通關密語，將再加碼送1688元大紅包。

東森購物電視通路1/1-1/31也同步推出「玩轉好手氣，9元東森幣拚機票」，活動期間內，在電視通路消費滿1,999元，即可用9枚東森幣加購線上轉轉樂乙次，立即轉立即開獎，將送出日本東京來回機票100張、iPhone14智慧手機及dyson等總價值超過4百萬元的好禮，張張有獎，買愈多帶回獎項愈多。

▲過年期間，東森購物電視通路推出「開運迎財神，天天抽萬元好禮」，凡於1/20~1/29在電視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票、iPhone 14手機及20張老爺酒店住宿券等大獎。

視通路消費任一件商品，就有機會抽日本、歐美雙人來回機票、iPhone 14手機及20張老爺酒店住宿券等大獎。

▲新北市中和「東森廣場」春節期間不打烊，推出「滿額888抽紅包-送好禮」活動，1/21(六)除夕到1/29(日)春節期間至東森廣場消費滿$888即可抽新春加碼大紅包，總獎額超過140萬。