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社會 社會焦點 保障人權

扛醉女上肩卻摔倒！她重墜地昏厥　色男硬上完驚見失禁脫糞嚇傻

▲桃園市長陳姓男子去年聖誕夜參加生日派對，見素不相識女子醉倒，假意扶持上小黃卻到摩鐵欲撿屍性侵，但小黃運將直覺有異報警處理，當場查獲陳男犯行。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台中男子害女性友人頭部創傷，卻還硬上，遭求償1209萬元，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中男子扛著酒醉的女性友人回旅館卻不慎摔倒，對方頭部重墜地一度昏厥，但送醫後女子拒絕檢查，男子又將人帶回旅館，並性侵對方，但完事後女子卻尿失禁、脫糞，男子嚇壞又緊急將人送醫，沒想到女子因腦出血緊急進行顱骨切除手術後，出現認知障礙等創傷。事後女子及家屬對男子求償，法院審理後，判男子須賠償1209萬元。

根據判決，男子2021年11月24日晚間與女子及友人去吃韓式燒肉，席間喝了不少燒酒、啤酒等，等到要離開時，女子因酒醉而無法行走，便由男子攙扶走出餐廳，但兩人卻在大馬路上發生口角，男子便直接一把將人扛上肩要走回旅館，沒想到卻在半路上不慎摔倒，害女子頭部重重墜地當場昏厥。

女子當時被送醫治療後，卻拒絕檢查還堅持出院，事後又被男子帶到另間旅館投宿，但沒想到男子卻趁機性侵女子。直到半夜女子出現尿失禁、脫糞的情況，男子見狀當場嚇傻，並立即將女子送醫。

豈料，女子送醫後被檢查出頭部外傷併硬腦膜下出血，緊急進行顱骨切除及置放電子式顱內壓監測器手術，但經治療後，女子仍受有顱骨缺損、創傷性腦傷併左側肢體無力、吞嚥困難及認知障礙等創傷，日常生活起居至今仍須仰賴他人照顧。

女子事後對男子提告，男子刑事部分被依過失傷害致重傷、乘機性交罪嫌判刑確定；女子再提民事求償，包括醫療費、交通費、看護費，以及未來看護費用、勞動能力損失、精神慰撫金等，共求償1009萬元，而女子母親也因後續須照顧付出心力，也求償精神慰撫金200萬元。

對此，開庭時男子並無出面辯論，也無提出任何書狀聲明或陳述。法官審理後，認為女子及女子家屬求償有理，最終判決男子須賠償1209萬2344元。全案仍可上訴。

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