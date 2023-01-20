不堪虧損　日本101年歷史「週刊朝日」將停刊

▲週刊朝日。（圖／翻攝朝日新聞網站）

文／中央社楊明珠東京19日專電

日本的週刊雜誌市場逐漸萎縮，擁有逾100年歷史、日本歷史最久的綜合週刊雜誌「週刊朝日」今年5月將吹熄燈號。週刊朝日曾連載作家司馬遼太郎「街道漫步」系列「台灣紀行」。

週刊朝日於1922年創刊，不僅刊載政治、社會問題，也刊載過司馬遼太郎（1923－1996年）的「街道漫步」系列「台灣紀行」。

司馬1993年在旅日台裔作家陳舜臣的推薦下到台灣，分兩次完成了環島。他從1970年代開始在週刊朝日連載題為「街道漫步」的系列紀行。台灣紀行從1993年7月到1994年3月刊載，1994年5月，司馬與時任總統的李登輝對談「生在台灣的悲哀」的內容分兩次在同一週刊發表。

發行週刊朝日的朝日新聞出版在官網表示，1950年代週刊朝日的發行量逾100萬部，但去年12月的平均發行量大約是7萬4000部。週刊雜誌市場銷售量、廣告費在萎縮中，因此決定今年5月底停刊。

朝日新聞出版表示，100多年來承蒙讀者莫大的愛顧，由衷感謝，今後將更將把心力傾注於新聞網站AERA dot.、書籍部門。

此外，朝日新聞社發行的新聞學專門月刊「Journalism」將在今年3月號上市後停刊。