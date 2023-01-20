解封了！探訪億萬年峽谷秘境 團客湧入「一線天」

▲彰化一線天秘境保有億萬年前的原始峽谷地貌，被遊客譽為「國家之寶」。（圖／桃源社區提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦山境內，有一座保有億萬年前的原始峽谷地貌，最狹小處僅容一人通過，又被稱為「彰化一線天」，進入其中恍如隔世秘境，曾被遊客譽為「國家之寶」，但因為原始砂礫岩壁被破壞，又爆發疫情，曾經對外封閉，如今桃源社區已對外開放，團進團出預約報名，散客則以參加每個月第三個周日上午的揪團進行，受到外界極大好評。

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彰化一線天位於139縣道，為北勢坑的侵蝕溝，記錄著億萬年前溪流的侵蝕、地殼變動的痕跡，兩垂直聳立的岩壁，以一狹窄縫隙相鄰，由隙縫所見藍天如一線，故稱為一線天，走完全程需1.5小時左右，最窄處僅容一人出入，而其優美靜僻的峽谷及地景環境，吸引不少網友前往朝聖，市長林世賢也曾在臉書直播，成為新一代的打卡聖地。

▲彰化一線天秘境曾經封閉。（圖／資料照片）

不過，引來觀光客的同時，除交通雜亂，沒有廁所也引發衛生問題，更有不少觀光客將天然岩壁當成畫布、雕刻板，恣意在上面塗鴉造成生態被破壞，令當地居民感到痛心，彰化市長林世賢也於2020年12月18日召開記者會宣布封閉。

目前桃源社區發展協會採預約登記，團進團出方式參觀「一線天」，由志工擔任導覽員，遊客車可停在泰源宮廣場，集合出發，步行經桃源街→一線天→桃源街，時間約1.5小時，散客則以參加每個月第三個周日上午的揪團進行。

▲彰化一線天岩壁曾被無德遊客破壞。（圖／資料照片）