台女在烏國當護士？癡情翁捧15萬想助她回國　警揭殘酷真相

▲俄烏戰爭竟成詐騙集團新的桃色陷阱。（圖／路透）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名8旬老翁在Line上結識一名自稱在烏克蘭當護士的女子，對方以正在打仗返台不易當作理由，向老翁索求15萬多元的簽證過期費用，才能回台灣相聚。老翁為見到心儀對象，到保險公司想用保單借款，被行員直覺有異幫忙報警關懷，最終成功攔阻他陷入詐騙圈套，保住血汗錢。

日前板橋區蘇姓老翁（82歲）在Line上面結識一名女網友，她自稱在烏克蘭的醫院當護士，但因為烏克蘭正在打仗返台不容易，導致簽證過期，需要支付新台幣15萬3000元，才能搭飛機回台灣。蘇翁得知後，12月初到新光人壽想用自己的保單借款，被機警的行員發現，經報警並關懷勸說這是常見的詐騙手段後，最終成功保住他的血汗錢。

此外，類似的詐騙案例不只一起，去年10月，67歲的何姓男子在交友軟體上結識一名女網友，她自稱長年居住在新加坡，此次入境台灣的簽證費需要新台幣35萬元，何男不疑有他，貸款35萬元後到郵局準備匯款，行員在跟何男對話中發現異狀於是報警，並協助成功攔阻保住35萬元。

警方呼籲，假交友真詐財是常見的詐騙手段，網路交友時需保持謹慎，若對方在聊天過程中提及錢、匯款等關鍵字，需要保持冷靜，切記3要訣「勿急、勿躁、多思考」，同時詳加查證，有任何疑問可撥打165反詐騙電話或110求證。