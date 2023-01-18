苗栗看守所春節懇親會　老夫妻分囚男女監...擁抱牽手一解相思苦

▲苗栗看守春節前辦理懇親會，所內收容一對老夫妻得以會面解相思。（圖／苗栗看守所提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

農曆春節將屆，苗栗看守所於昨(17日)、今日分別辦理電話、會面懇親，今天還特別安排一對同時收容在苗栗看守所的老夫妻，一同與子女會面，一家人於過節前團聚。

苗栗看守所內收容這對老夫妻，先生阿雄(化名)80歲，與60多歲的妻子阿美(化名)，因貪念而雙雙觸犯偽造文書及詐欺等案入獄，雖然夫妻同在一處監禁卻像牛郎織女難以相見，適逢農曆春節將屆，苗栗看守所考量人道精神，18日特別安排該夫妻2人與子女同辦理懇親，夫妻重逢的當下情緒亢奮相擁、雙手緊握，令在場工作人員及受刑人為之鼻酸。 一

▲農曆春節將屆，法務部矯正署苗栗看守所，於昨(17日)辦理電話懇親。（圖／苗栗看守所提供）



苗栗看守所於昨(17日)擴大與中華電信公司苗栗營運處合作，無償架設12部電話機，讓640名收容人於年節期間透過話筒一線牽，向家人道平安。並在今(18日)辦理戶外懇親會，避開室內密閉場合，減少群聚感染風險。另考量行動不便及扶老攜幼的家屬，看守所還準備交通車接送，同時燒製驅寒薑茶供家屬飲用。

苗栗看守所所長張龍泉也到達會場與家屬和收容人互動，期盼能藉由彼此關心及家庭的支持給予正能量鼓勵，讓收容人感受到親情的溫暖，期盼重為社會國家之支柱。

▲▼農曆春節將屆，法務部矯正署苗栗看守所，於今(18日)辦理戶外會面懇親。（圖／苗栗看守所提供）

