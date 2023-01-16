百萬女網紅綁完頭髮「下秒吹樂器」　9秒片外流...本人急回應！

▲吃土少女爆外流影片。（圖／翻攝自吃土少女的日常抖音）

圖文／CTWANT

大陸網紅「吃土少女」抖音擁有超過230萬粉絲，甜美清新的風格受大家喜愛，但近日爆出2段她「吹奏樂器」的外流影片，不少鐵粉一看就認出來就是她，引發網友討論。對此，吃土少女則是否認她是女主角。

大陸網站目前有吃土少女的2段影片，分別是9秒與7秒版本，從影片中可見，吃土少女先綁了幾秒頭髮，下一幕畫面直接變成她「吹奏樂器」的畫面，舌頭還先轉了一圈，和她清純的外表有極大反差，目前不知影片被誰流出，影片已被大陸網友瘋傳。

影片曝光後，網友紛紛留言「那個清徹的眼神，喊著棒棒糖」、「舌頭甚至還在轉圈」、「短短9秒我記了好久」、「是不是妳啊？」、「真的是她嗎」，有網友表示「是她，網上瘋傳了」、「必須是，但她不會承認的」，也有網友覺得只有一點點像而已。

據了解，自從外流爆出後，出土少女的抖音就停留在去年9月14日，讓人不免產生揣測。據了解，她的抖音影片都走可愛風，而影片都不長。有網友問，「你快出來澄清一下那個視頻不是你」，吃土少女只回了簡短5字，「本來就不是」。

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