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配合款買國小冷氣索15%回扣　桃園議員劉勝全遭約談...白手套聲押

▲桃園地檢署今（12）日指揮桃園市調處搜索民進黨市議員劉勝全服務處，據指出，劉涉嫌以議員配合款採購蘆竹區某國小冷氣設備收取回扣案。（圖／翻攝自劉勝全臉書）

▲桃園地檢署今（12）日指揮桃園市調處搜索民進黨市議員劉勝全服務處，據指出，劉涉嫌以議員配合款採購蘆竹區某國小冷氣設備收取回扣案。（圖／翻攝自劉勝全臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署今（12）日指揮桃園市調處搜索民進黨籍市議員劉勝全服務處、蘆竹區公所，將劉勝全與白手套等人帶回訊問；據指出，劉涉嫌以議員配合款採購蘆竹區某國小冷氣設備，透過特定規格進行綁標，讓特定廠商得標後收取回扣，桃園市調處接獲檢舉後報請檢方指揮偵辦，檢察官指揮搜索後帶回劉勝全議員與相關人士訊問，其中白手套疑有串證與逃亡之虞，檢方向桃園地聲押獲准；至於劉勝全本人則還在偵訊中。

據指出，議員配合款每年約有1000萬元，桃園市調處日前接獲檢舉，指稱蘆竹區某國小以議員配合款採購之冷氣設備案，傳出透過特定規格讓特定廠商得標，事後劉勝全再向廠商收取回扣；市調處經蒐證後報請桃園地檢署指揮偵辦。

此外，檢調拘提白手套到案，偵訊時向檢察官供稱，劉勝以特定規格協助業者得標，並約定以15%為回扣。檢察官訊問後以有串證、逃亡之虞，向法院聲押獲准；據指出該國小冷氣設備採購案，標案金額約4、500萬元上下，桃檢指揮市調處發動搜索包括蘆竹區公所、劉勝全服務處帶回劉勝全議員、相關人士訊問。

針對蘆竹區某國小涉及市議員配合款採購弊案，市府教育局回應，有關檢調搜索民代案，因案情已進入司法程序，教育局尊重配合司法調查，若有學校相關人員涉及不法案件，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。教育局重申，將持續辦理廉政宣導與採購倫理教育訓練，以最高標準要求依法行政，責成相關採購人員務必謹慎自律，嚴守相關法令，並將持續強化內部查核等作為，以防杜不法情事再度發生。

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