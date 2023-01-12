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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅炮口對內自家人狂罵　數據卻揭「民眾一面倒力挺」

▲▼王世堅聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市議員王世堅與立委高嘉瑜因頻頻對黨內開砲，被指為敗選戰犯，更被要求應開除黨籍。不過，自家人砲聲隆隆，但TPOC台灣議題研究中心的研究指出，針對王世堅的留言內容進行風向類聚分析，都是以力挺為主。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，統計去年7月14日至1月10日近半年王世堅的網路聲量，發現高峰都是透過「網內互打」、「砲口對內」創造，而留言多數都為支持及肯定，其中認為「王世堅評論林智堅很中肯」的占比達24％，而力挺王世堅聲量佔19％。此外，認為王世堅無須為罵前新竹市長林智堅道歉的聲量，總計佔21％。

林智堅任內斥資12億元改建的新竹市棒球場爭議不斷，王世堅錯誤引用新竹市長高虹安「市府給付棒球場施工廠商款項金額」，讓民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜於記者會，痛批王世堅當高虹安的側翼，一起造謠抹黑林智堅，楊玲宜更呼籲黨中央做出黨紀處分開除黨籍。

王世堅10日在台北市議會受訪，針對新竹市黨部喊話要開除他？王世堅回應，「那他們就去辦，那麼有效率，他們趕快去辦，我絕對不抗辯就對了！」

至於有關錯誤數據，自己9日引用的是根據媒體報導、新竹市政府提供數字，如果今天新竹市政府有重新更新，那他當然向非「1450、網軍、名嘴」的社會大眾道歉，畢竟自己是看媒體報導，且數字來源又是新竹市政府，若連政府給的數字、媒體報導內容都不能引用，就乾脆什麼都別評論了，而自己是基於這一點才罵林智堅。

對此，民進黨代理秘書長林鶴明10日晚間罕見透過聲明「嚴肅回應」指，公共建設的問題可以依法咎責，支持者期待在此困難的時刻，民進黨更應團結，重建人民對黨的信任。

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