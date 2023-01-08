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試吃台灣軍糧！法國高中生「狂讚這1物」吃一口驚呆：想去當兵了

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

▲大家一致認為加熱式餐盒很好吃。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

記者施怡妏／綜合報導

來台灣發展多年的法國YouTuber酷（Ku），2年前邀請「營養健身葛格 Peeta」以及英國網紅「艾倫（Allan）」 試吃台灣軍糧，兩人都相當滿意。近日他帶著台灣軍糧回法國，邀請當地高中生試吃，所有人吃了一口野戰餐盒後驚呼「太美味了」，甚至還說要到台灣來當兵，「好吃到讓人想去打仗」。

YouTuber酷（Ku）上傳新影片，法國從1996年就變成志願役，所以現在法國的男生都不用當兵，為了讓當地高中生體會軍人生活，帶了台灣軍糧回去。首先試吃「野戰口糧B式」，裡面有餅乾、牛肉乾、能量飲料等等，都是簡單方便可以迅速食用的食物。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

▲好吃到讓人願意去打仗。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

接著，酷拿出「軍用野戰加熱式餐盒」，裡面有一袋加熱袋、水、加熱片、米飯以及主菜；把加熱片放在袋子裡，裝入要加熱的食物，倒入水之後將袋子關上，加熱後就可以食用了。一加入水後底下狂冒泡泡，還有煙冒出來，就像是在瓦斯爐上燒熱水，看到這一幕大家都感到很新奇。

吃一口後大家讚不絕口，不願放下湯匙，一口接一口地吃，還叫好友等一下，因為實在太好吃了，「好吃到瘋掉」、「這會讓人願意去打仗」、「真的不誇張，我願意現在去申請，馬上飛去當兵」、「隨時準備好去台灣打仗」、「這是很家常的菜，吃完很暖和，心情變得很好，實在很享受」、「我一定連兄弟的都偷走」、「我可以為了它打一個禮拜的仗」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

▲所有人紛紛稱讚「超好吃」。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

影片一出，不少台灣網友在底下留言，「原來台灣的軍糧不錯吃啊！研發軍糧的人辛苦你們了」、「願臺灣永遠不會有迫不得已吃軍糧的時候」、「台灣加熱式軍糧主餐口味已不錯，需要加強的是軍糧中的副餐和配件內容物」、「現在的軍糧已經改進很多了，比我之前當兵好太多了」。

底下還有大學長留言，「第二種加熱式軍糧…如果不是為了補充鹽分，平常吃你會覺得有夠鹹，然後，影片裡面運氣很好，沒有開到那種無法起化學作用加熱的加熱包，就我全部口味都吃過來說，咖喱和牛腩應該是比較能接受的口味，東坡肉…真的還沒打仗就先被鹹死，當然，打仗的時候有得吃就很好了，最後，我們不求戰，但也不畏戰！」

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