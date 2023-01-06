癸卯兔年不只365天！農曆出現「閏二月」　全年將變384天

▲2023年兔年有384天，而不是平常的365天。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

再過幾週就是農曆春節了，從1月22日開始就是兔年，但特別的是這次的兔年是閏年，因此不只有365天，而是全年共有384天，當中會有閏二月的狀況，即農曆會出現2個二月，也讓明年春節將延後。

根據《新華網》報導，中國天文學會會員、天津市天文學會理事趙之珩表示，國曆和農曆各有不同的歷史淵源和曆法規制。國曆每4年設一閏年。通常情況下，凡國曆年數能被4除盡的年份為閏年，2月有29天；除不盡的年份為平年，2月有28天。2023年不能被4除盡，所以是平年，共有365天。

農曆則是以月亮圓缺變化的周期為依據，一個朔望月為一個月，約29.53天，全年一般是354天或355天，比國曆年的365天或366天少了11天。

為了使農曆年的長度和國曆年的長度接近，古人採用增加閏月的方法，即在19個農曆年中加入7個閏月；有閏月的那一年有13個月，全年一般是384天或385天，叫作閏年。這樣一來，19個農曆年和19個國曆年的長度幾乎相等。

▲閏月的出現，也讓兔年的天數變多。（示意圖／翻攝自pexels）

而即將來到的兔年是個閏年，有閏月的那一年農曆會出現13個月的狀況，從日曆上就可以發現，2023年有2個農曆二月，其中一個是閏二月，因此癸卯兔年全年共有384天，從2023年1月22日開始，到2024年2月9日結束。而2023年也因為閏二月的關係，出現了2個立春，即為雙春年。

翻開農民曆就能看出，兩個立春一個是在2023年2月4日，農曆正月十四，而另一個是在2024年2月4日，農曆的臘月二十五，正好年頭年尾兩個立春。

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