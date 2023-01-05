桃園新增中高齡者技術士證照獎勵補助　延續職場競爭力

▲桃園新增中高齡者技術士證照獎勵補助。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應台灣就業市場高齡化及少子化世代來臨，桃園市政府勞動局5日表示，112年起，桃園新增中高齡者技術士證照獎勵方案（證照讚）為補助對象，以期協助中高齡者延續職場競爭力，再創青銀共事雙贏。

勞動局表示，該局自106年起推行「青年安薪讚、就業大滿貫」方案，其中「學習讚」、「證照讚」雙讚計畫，提供考取技術士證照及參與推廣教育學分班相關獎勵，兩方案截至111年底已補助超過1萬371人，協助提升職能及培養第二專長以順利進入職場穩定就業。

112年持續辦理兩方案，並因應台灣就業市場高齡化及少子化世代來臨，新增中高齡者為補助對象。桃園市青年暨中高齡者技術士證照獎勵方案（證照讚）為設籍桃園市未滿30歲的青年或年滿45歲至65歲的中高齡者取得甲、乙級技術士檢定證照，向就業職訓服務處申請證照獎勵，考取甲級技術士證照可請領2萬元、乙級技術士證照可請領8,000元。

桃園市青年暨中高齡者自主學習方案（學習讚），青年或中高齡者可參加推廣教育課程，取得進修學分證明後申請學分補助，每學分最高補助3,500元，最高補助5學分，共1萬7,500元。