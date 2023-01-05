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北市寒假入校須量體溫「隔板用餐」　中小學師生加發1劑快篩

▲台北市教育局公布112寒假防疫措施。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市教育局公布寒假防疫新措施。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學將於1月20日起放寒假，台北市教育局今（5日）公布「台北市校園寒假防疫新措施」，考量春節連假期間，南來北往聚會增加，憂心新冠肺炎疫情再起，規定寒假入校須量體溫、用餐使用隔板、課程全程戴口罩等，並加碼發放全市高中職、國中小師生與幼兒園教職員每人1劑快篩試劑，供寒假備用。

台北市教育局表示，因今年農曆春節長達10天，民眾南來北往、出國人數大增，為防範新冠肺炎疫情升溫，112年寒假期間調整部分防疫措施，包含入校須量測體溫、用餐使用隔板，除運動、吹奏樂器類課程外，應全程佩戴口罩，另加碼發放公私立高中以下各級學校師生及幼兒園教職員每人1劑快篩試劑。

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北市教育局指出，各校原則不辦理100人以上跨縣市或隔夜大型活動，若經評估有辦理需求，須由學校防疫小組召開會議審查防疫措施計畫。此外，若寒假課程期間出現確診個案時，會由就讀學校發放曾於2日內接觸的同班師生，或曾摘下口罩共同活動15分鐘以上的對象發放快篩試劑。

教育局說，預計本月11日再配發一批快篩試劑至各校，並提醒全市學校在寒假前完成口罩、耳（額）溫槍、酒精、環境消毒用品、快篩劑等防疫物資盤點整備，加強寒假期間校園場地開放環境消毒，並宣導教職員工生依中央建議劑次完成新冠肺炎疫苗接種，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播。

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