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超萌！2023台中燈會限量「Happy兔」提燈2／4起開放領取　

▲2023台中燈會限量「Happy兔」提燈2／4起開放領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2023台中燈會限量「Happy兔」提燈2／4起開放領取。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2023中台灣元宵燈會將於2月4日至12日一連9天在台中中央公園展開，台中市政府今（5）日在台灣大道市政大樓舉辦記者會並公布主燈內容，包含10米高水上主燈「幸福台中Happy兔」，另有6大主題燈區、11款兔子、超過30座燈組及「Park兔」文創特色市集。現場也公開小提燈造型「Happy兔」，燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始發送，數量有限，發完為止。

副市長王育敏表示，10公尺高主燈「幸福台中Happy兔」結合逾3000平方公尺的大型場景水霧光影，配合130支光束燈展演，精彩可期，邀請全台民眾今年元宵來台中逛花燈、賞花燈、吃美食。

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觀旅局長陳美秀補充說明，6大主題燈區包括「兔萌窩」燈區利用中央公園招牌天井創造超萌奇幻場景，當中還有高達8公尺的兔媽媽俯瞰兔子窩裡兔寶寶以及萌萌蘿蔔田；「萌兔萬花筒」燈區以10公尺高LAYHER裝置，投射各式萌兔；「光之流域」燈區佈設LED燈光律動兔，並搭配水霧雷射。

此外，「萌蟲蟲」燈區獨角仙、瓢蟲、蜻蜓閃爍著燈光，等待與遊客在林間相遇；「好冰友找朋友」燈區與知名插畫師米拉合作，以南極小企鵝和北極熊暖心相遇的故事，探討環境議題；「夢幻樹」燈區結合公園老樹打造樹洞投影，帶遊客墜入夢境，一起尋覓幸福台中；還有隱藏版彩蛋「魔盒世界」燈區，由建設局結合公園現地環境打造科幻風格專區，帶領遊客走入神秘異世界。

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