迎新年大掃除　家戶大型廢棄物亂丟最高罰6千

▲家戶大型廢棄物請利用清潔隊清運服務。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

農曆新年快到了，家戶都會進行大掃除，家中若有清理出不需要、老舊或損壞的家具、床墊等大型廢棄物品，台東縣環保局提醒民眾事先查詢鄉鎮市公所清潔隊提供清運服務的資訊，並配合清潔隊收運時間及地點，不提前搬出、不隨意棄置，鄉親就可輕鬆、便利、安心的把大型廢棄家具處理好；環保局也強調，已在各重要地點佈下稽查及攝影蒐證科技執法，一旦查獲棄置廢棄物的環境污染行為者，即依廢棄物清理法處1,200至6,000元。

台東縣政府表示，每到歲末年終，家戶在大掃除的時候，往往都有大型廢棄的家具、床墊等清運處理需求，各鄉鎮市公所也為了便民，都會請清潔隊提供清運服務，民眾可以上網查詢或電洽各地清潔隊詢問相關資訊，並配合清潔隊的收運時間及地點，切勿提前搬到路旁、人行道或騎樓放置或隨意丟棄，以免影響市容觀瞻及阻礙人車通行，迎接清淨亮麗的新年。

環保局指出，隨意棄置廢棄物將會造成髒亂、污染環境，行為非常不道德，甚至會引發破窗效應，廢棄物越積越多，更破壞城鄉環境美觀，後續清除改善，更需付出很大的代價，為此，環保局已列管多處經常遭棄置廢棄物的地點，除加強派員稽查外，並運用縮時攝影科技執法，加強取締違法棄置廢棄物的行為，以維護台東環境品質。

環保局呼籲鄉親大掃除前，可上網查詢或電話洽詢各公所清潔隊提供清運居家大型廢棄物的相關資訊，並善加利用，便利又安心的除舊布新過好年。