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麥當勞鬧店員荒！祭出「時薪1534元」　他狂上17小時賺到飽

麥當勞速食店，是許多打工族的首選。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲麥當勞速食店，是許多打工族的首選。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

雖然這幾年因為新冠疫情關係，許多產業都撐到苦哈哈，但不少職業鬧出人才荒，這股人力需求連速食業都必須靠「放大絕」才能找員工？美國一名麥當勞員工slaytok1，日前在TikTok上發文，提到因為所工作的麥當勞分店太缺人了，店經理為了引誘他們放棄休假、出來上班，竟祭出時薪50美元（約1534元台幣）的超狂薪資，果然讓他心甘情願地連上17小時的班，一天就賺進850美元（約合台幣2.6萬元）。

有這麼好賺？麥當勞鬧店員荒　祭出「時薪1534元」…他狂上17小時賺到飽

▲這名店員為了賺高額時薪，連續上麥當勞的班17小時。（圖／翻攝抖音）

根據《daily dot》報導，麥當勞員工slaytok1，日前在抖音平台上傳一段，背景疑似是麥當勞內的熱舞影片，並透露當天工作的分店，店經理因缺工嚴重，特別祭出一小時50美元的薪水，想吸引員工留下上班支援。結果他從當天清晨6時，一路上到晚間11時，把17小時的班紮實上完，雖然讓他很累，不過17小時內全部以50美元的時薪計算，這樣他光工作一天，就賺進了約合台幣2.6萬的報酬，讓他開心直呼，這真是此生最好賺的錢。

這段影片累計至今已有破2百萬人次瀏覽，不少網友看了都表示，「已羨慕」，還有人說：「我可以工作24小時」、「我要上班到昏倒為止」、「我可以一直上班沒關係」；但也有人持懷疑態度，回問：「我想看薪資證明！」(影片請點我)

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