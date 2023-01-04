台南市正副議長涉賄選　4議員交保、中間人楊志強搜出800萬聲押

▲台南市議員張世賢。（資料圖／記者林悅翻攝）



記者崔子柔、葉國吏／綜合報導

去年底台南市正副議長選舉涉及賄選跑票疑雲，檢調專案小組搜索傳訊南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共6名議員。4日凌晨近2點許諭知張世賢10萬元交保；黃麗招清晨4點諭知10萬交保；李文俊諭知25萬元交保；清晨4點中間人黃怡萍諭知20萬交保；5點半許，副議長林志展20萬元交保。

另外，也是中間人身分的楊志強（曾任市議會無黨聯盟顧問團長、圓山企業集團總裁），被搜出800萬元現金，由於金流待進一步釐清，檢方訊後聲請羈押。

檢調人員3日上午發動大規模搜索行動，包括議長邱莉莉與副議長林志展住處與國民黨3位跑票議員、1位無黨市議員黃麗招及相關涉案人10人之處所，並將相關涉案人帶回偵訊，以釐清案情。張世賢、黃麗招今凌晨先後以10萬元交保。

▲▼台南地檢署指揮檢警調憲人員122人，兵分12路持搜索票前往搜索，並將6名議員及涉案人帶回訊問。（圖／記者林悅翻攝）



台南市長黃偉哲表示，針對檢調大規模搜索行動他尊重偵辦，希望查明真相以昭公信，他們民進黨督導小組尊重黨內遴選機制。此外，黃偉哲對台南市警局長方仰寧戮力從公的用心十分肯定，方局長家裡雖有些狀況，仍將公務放在第一位，他非常肯定。