台灣打成泰國？　CNN駐台記者曝「完整影片」親回：絕對沒搞混

▲ CNN播出101煙火秀,下方標題卻是泰國。(圖/翻攝自臉書)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國有線電視新聞網(CNN)日前轉播台北101跨年煙火,被揪出字幕疑似誤植成泰國首都曼谷,在臉書和推特都引發討論。CNN駐台記者雷普利(Will Ripley)對此親自回應,當時是因技術問題無法切換成曼谷畫面,強調自己「絕對不會混淆」台灣和泰國。

I understand confusion between Taiwan & Thailand is a sensitive topic for many. Kristie & I can assure you, we would never confuse the two. Watch the full clip. We had technical problems. Live TV is tricky. No confusion, just sharing our love of Taiwan & Thailand food and culture pic.twitter.com/4n5tzPvrQu