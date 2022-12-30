快訊／漢堡王也漲了！牛肉堡變貴20元　最新價格出爐

被疫情悶了3年，明天已經準備到北市府跨年晚會跨年跟看101年跨年煙火嗎？如果結束後肚子餓了想補充一下體力的話，除了麥當勞用餐之外，以下整理了10家台北市營業到凌晨的餐廳，讓情侶、好友可以好好的填飽肚子。