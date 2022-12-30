快訊／漢堡王也漲了！牛肉堡變貴20元　最新價格出爐

▲漢堡王喊漲。（示意圖／業者提供）
記者蕭筠／台北報導
速食店繼續漲！繼麥當勞、肯德基喊漲後，「漢堡王」今（30）日也宣布調整部分餐點價格，部分漢堡產品單點調升4至20元，包括華堡調升11元、小華堡調升5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡調升10元、重磅雙層牛肉堡調升20元等；調整後整體平均漲幅約5.8%，價格維持不變的則有勁濃起士薯、洋蔥圈、巧克力聖代、草莓聖代、冰淇淋、蘑菇湯與濃起士火腿蛋堡等商品，1月4日起正式調漲。
▲▼漢堡王各品項漲價後價格。（圖／業者提供）
▲漢堡王喊漲。（示意圖／業者提供）
記者蕭筠／台北報導
速食店繼續漲！繼麥當勞、肯德基喊漲後，「漢堡王」今（30）日也宣布調整部分餐點價格，部分漢堡產品單點調升4至20元，包括華堡調升11元、小華堡調升5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡調升10元、重磅雙層牛肉堡調升20元等；調整後整體平均漲幅約5.8%，價格維持不變的則有勁濃起士薯、洋蔥圈、巧克力聖代、草莓聖代、冰淇淋、蘑菇湯與濃起士火腿蛋堡等商品，1月4日起正式調漲。
▲▼漢堡王各品項漲價後價格。（圖／業者提供）
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