　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

記者張靖榕／綜合報導

社群媒體推特近日流傳一則影片，德州奧斯丁（Austin）一間「鬆餅屋」（Waffle House）發生店員顧客大亂鬥，其中一名女店員在混亂之中，單手接住朝她飛扔過來的椅子，一把摔在地上，帥氣英姿立刻被網友封為「新的英雄崛起了」、「神力女超人」！

▲▼鬆餅屋神力女超人圈粉無數。（圖／翻攝推特）

美國喬治亞州一間「鬆餅屋」分店在聖誕節當天爆發衝突，一名35歲女店員因為疑似上錯菜，和27歲女顧客發生爭執，最後拳腳相向，雙雙被警方逮捕。

事件傳出後，推特上開始流傳一支「鬆餅屋」店員群戰顧客的影片，雙方原本隔空對罵，後來演變成互扔東西，最後顧客直接爬過吧檯進去和店員互毆。其中一段，一名女性顧客朝店員猛扔鐵椅，卻竟然被店員以一隻手牢牢接住，甩在一旁地上，超乎常人的動態視覺瞬間引爆焦點。

▲鬆餅屋神力女超人牢牢抓住椅子扔在地上，對手攻擊無效。（圖／翻攝推特）

▲鬆餅屋神力女超人牢牢抓住椅子扔在地上，對手攻擊無效。（圖／翻攝推特）

其中一個片段已經超過550萬人次觀看，在《神力女超人1984》中飾演神力女超人的琳達．卡特還被網友標註，本人也親自回應，「我在鬆餅屋接受訓練的」。

經查證，該支影片是2021年所拍攝，地點位於德州奧斯丁，場面非常混亂卻又有驚人的亮點，甚至被譽為「鬆餅屋最棒的不是食物，是打架場面」，還有許多人稱之為「鬆餅屋傳說」。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／高端、基亞涉內線交易　早盤股價大跌9%
快訊／南韓宣布！中國旅客「入境前後」需PCR
巨乳重機女神吃「精液炒雞蛋」　絕招是下體塞10支筆
快訊／2022封關日！台積電漲9元至455　台股漲逾160點
百萬人愛用的J卡隕落　寶可孟激推「3張神卡」不要剪
「賽德克張孝全」遭痛毆10分鐘…上廁所倒路旁亡！　惡徒下場曝
「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需實施PCR篩檢

拜登簽署法案　「20億美元對台軍事貸款」預算生效

譚德塞：各國對中國採取入境管制「可以理解」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

納坦雅胡宣誓就任以色列總理　普丁表態樂見

歐盟1原因判定：沒必要強制篩檢中國入境旅客

澳洲自然美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝殘忍真相

成長股領漲　美股收高345點、台積電ADR收76元

快訊／時尚傳奇再殞落！　81歲「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世

義學者：義務役恢復一年　台灣防禦戰略一部分

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

李明依決裂宋逸民　小甜甜揭老公3怪癖｜20221229 ET午間新聞

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

驚悚畫面曝！機車左轉休旅車高速追撞　藥劑師「噴飛1層樓高」慘死

快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需實施PCR篩檢

拜登簽署法案　「20億美元對台軍事貸款」預算生效

譚德塞：各國對中國採取入境管制「可以理解」

店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

納坦雅胡宣誓就任以色列總理　普丁表態樂見

歐盟1原因判定：沒必要強制篩檢中國入境旅客

澳洲自然美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝殘忍真相

成長股領漲　美股收高345點、台積電ADR收76元

快訊／時尚傳奇再殞落！　81歲「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世

義學者：義務役恢復一年　台灣防禦戰略一部分

TOYOTA將推「超旗艦新休旅」！預估售價曝光了　對手劍指勞斯萊斯

「沒有要獵巫」恩恩爸批監院41頁調查報告走鐘　只求還原81分真相

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！轟老公4罪狀　浴缸大小便害她私密處發炎

2娃天真喊：爸與保母在房間鎖門　她靠臉書挖出762天外遇史

快訊／泰山董事再向詹岳霖喊話：應有骨氣拒絕大圈仔利誘

高端、基亞涉內線交易　早盤股價大跌9%

快訊／南韓宣布跟進！中國旅客「入境前後」需實施PCR篩檢

高雄今晚有彩蛋！「大港花火」搶先試打60秒　6大最佳觀賞點曝

東港跨年晚會歌星獻唱+市集+煙火　東港警全力安全維護、交通疏導

拜登簽署法案　「20億美元對台軍事貸款」預算生效

紅裙正妹「人民調節室」熱舞！火辣動作全被錄　登上熱搜被罵爆

國際熱門新聞

巴西球王比利逝世　享壽82歲

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

美景「海洋女神」驚豔全球　攝影師奪獎曝真相

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世　享壽81歲

店員顧客打群架影片曝　驚現「神力女超人」嗨翻全場

南韓隧道大火蔓延超快　原因出爐

南海緊張！解放軍機近逼不到3公尺　美機急閃

CNN：拜登幾已決定競選連任

吸引中國遊客　泰國有意提供免費疫苗

唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」

女餵食羅威那犬　自己慘成聖誕餐被啃食

比日本還嚴！這國全面禁止陸客入境…一文看懂全球邊境新規

歐盟1原因判定：沒必要強制篩檢中國入境旅客

更多熱門

相關新聞

CNN：拜登幾已決定競選連任

CNN：拜登幾已決定競選連任

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統拜登本週選擇與家人在他常做出生涯重要決定的加勒比海聖克洛伊島度假，而根據知情人士說法，拜登基本上已經決定要競選連任。

台灣要認命　認真考慮兩岸和談

台灣要認命　認真考慮兩岸和談

聖誕老人送美國一個台灣量級人口

聖誕老人送美國一個台灣量級人口

撤回川普傳票　國會暴動「委員會將解散」

撤回川普傳票　國會暴動「委員會將解散」

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊

炸彈氣旋狂轟北美！「結冰鹿」遭封印路邊

關鍵字：

美國鬆餅屋北美要聞推特Waffle House

讀者迴響

熱門新聞

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

阿Ben再砲宋逸民「協會變邪會」

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面