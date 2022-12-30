店員顧客打群架影片曝！　餐廳驚現「神力女超人」嗨翻全場

記者張靖榕／綜合報導

社群媒體推特近日流傳一則影片，德州奧斯丁（Austin）一間「鬆餅屋」（Waffle House）發生店員顧客大亂鬥，其中一名女店員在混亂之中，單手接住朝她飛扔過來的椅子，一把摔在地上，帥氣英姿立刻被網友封為「新的英雄崛起了」、「神力女超人」！

美國喬治亞州一間「鬆餅屋」分店在聖誕節當天爆發衝突，一名35歲女店員因為疑似上錯菜，和27歲女顧客發生爭執，最後拳腳相向，雙雙被警方逮捕。

事件傳出後，推特上開始流傳一支「鬆餅屋」店員群戰顧客的影片，雙方原本隔空對罵，後來演變成互扔東西，最後顧客直接爬過吧檯進去和店員互毆。其中一段，一名女性顧客朝店員猛扔鐵椅，卻竟然被店員以一隻手牢牢接住，甩在一旁地上，超乎常人的動態視覺瞬間引爆焦點。

▲鬆餅屋神力女超人牢牢抓住椅子扔在地上，對手攻擊無效。（圖／翻攝推特）

其中一個片段已經超過550萬人次觀看，在《神力女超人1984》中飾演神力女超人的琳達．卡特還被網友標註，本人也親自回應，「我在鬆餅屋接受訓練的」。

經查證，該支影片是2021年所拍攝，地點位於德州奧斯丁，場面非常混亂卻又有驚人的亮點，甚至被譽為「鬆餅屋最棒的不是食物，是打架場面」，還有許多人稱之為「鬆餅屋傳說」。