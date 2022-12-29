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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中工廠惡火「增至4死」！刷油漆突起火　單親爸插管搶救中

記者游瓊華、閔文昱／台中報導

台中市豐原區東洲路186巷一處工廠今晚7點36分發生嚴重火警，4人當場失去生命跡象，分別送往中國附醫、慈濟醫院以及衛福部豐原醫院，另外2人則是重傷搶救中。據了解，失去生命跡象4人經搶救後均已宣告不治，詳細事故原因還有待警消進一步調查釐清。

警消表示，這起事故發生在豐原區東洲路186巷一處工廠，現場為2樓鐵架烤漆浪板結構的建築物起火燃燒，起火點是工廠內一處最近正在裝潢的地點，消防局獲報後出動消防車26輛、人員66名前往搶救，火勢已在晚間8點32分撲滅。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

▲台中豐原住宅火警，4人罹難。（圖／民眾提供，下同）

消防人員指出，事故造成至少6人受困，一名年約50歲男子約50%二至三度燒燙傷，後續送往中國附醫；一名29歲張姓男子中度吸入性嗆傷，暫無生命危險，後續送往豐原醫院。另外還有4人救出時已無生命跡象，其中1人送往衛福部豐原醫院、1人送慈濟醫院，2人送中國附醫搶救。

▲▼台中豐原住宅火警，4人無生命跡象。（圖／民眾提供）

據了解，送往中國附醫的3人當中，張男及41歳賴姓男子到院前死亡，黃男插管急救中；送往豐原醫院的46歲邱姓男子在晚間9點13分宣告不治，張男則暫無生命危險；台中市府稍早證實，送往慈濟醫院的黃男也已罹難。

▲台中市長盧秀燕到場、黃姓死者家屬。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市長盧秀燕到場。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場應變小組表示，現場為雅速達股份有限公司為從事電梯公司新承接的倉庫，員工在施作油漆作業突然發生火警，目前無法得知原因引起火警。

傷者黃男外甥受訪時提到，舅舅為單親，獨自撫養兩個小孩，兒子就讀國小，女兒則還在讀幼兒園，事發工廠是製作電風扇的工廠，當時舅舅正在工廠倉庫裡油漆，不知為何會突然發生火警。

▼黃姓傷者家屬。

▲黃姓死者家屬。（圖／記者游瓊華翻攝）

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