日本單日415死創新高！林氏璧建議旅遊「帶3寶」：疫情已進入高峰

▲日本疫情再起，單日病歿人數創下歷史新高。（圖／記者蔡玟君攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本在秋冬進入第8波疫情，28日新增21萬6219例新冠確診，同時新增415死，單日死亡人數創下疫情爆發以來的新高。對此，台大感染科前醫師林氏璧提醒，日本疫情在冬天進入高峰，寒假有去日本計畫的民眾，請檢視自己的疫苗施打狀態，建議要帶基本的症狀治療藥物、體溫計、快篩等同行。

林氏璧28日在臉書「日本自助旅遊中毒者」發文表示，「在台灣的大家好像覺得疫情已經離我們遠去，很多人都在籌畫出國行程」，但日本從11月開始進入第8波疫情，此波前面以BA.5為主，進入12月以BQ家族為主，日本疫情在冬天進入高峰，針對任何未知變數都要小心以對。

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根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省28日公布最新數字，單日新增死亡人數為415人，打破歷史紀錄。日本28日新增21萬6219例確診，相較前一周同期高出9137例，而27日同樣也新增了20萬2853例，連續2天超過20萬例。

林氏璧透露，日本11月單日新增都在兩位數或百例左右，到12月單日新增已多達200多例或300多例，救護車載運患者遭醫療機構拒絕收治逾3次的「急救困難案例」，最近一周在全國主要城市的52處消防本部統計共有6800件，較前一周增加12%，也超過第7波疫情時的6747件，創史上新高紀錄，「這6800件急救困難案例中，疑似感染新冠的件數為2130件，較前一周增加21%。」

▲日本開放自由行後，機場擠滿觀光客。（圖／達志影像／美聯社）

林氏璧提醒，寒假有去日本計畫的民眾，請檢視自己的疫苗施打狀態，建議要帶基本的症狀治療藥物、體溫計、快篩等同行，「有重症風險者請考慮保有給付新冠確診醫療的旅行平安險。回台灣後，也請務必注意自我健康管理。」

《共同社》報導，日本政府內部人士27日透露，當局最快有望在2023年3月至4月將新冠肺炎的傳染病等級調整至與流感同級的第5類。一旦新冠肺炎降級為第5類傳染病，最大的影響便是治療會產生自費項目，且取消染疫隔離與密切接觸者的外出限制。