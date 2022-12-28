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房客租不到1個月死亡…爆房東侵佔物品丟東西　網友看PO文全怒了

▲▼租屋,買房,租房,套房,鑰匙,開門,鎖門,房東,房客。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲友人說，要進屋整理發現房鎖被惡房東換掉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者許展溢／高雄報導

一名高雄吳姓男子今年9月在三民區租屋，除當月房租，並付2個月押金及預付3個月房租，還先繳1年管理費，未料不到1個月倒臥浴室死亡，房東遭爆男子過世1個月後，未通知家屬擅自清空私人物品，再租給目前房客，且不僅避不見面更將許多物品丟了，許多網友看到房東「在大樓貼了公告無人理會」回應則全怒了，直轟太誇張，質疑是真的丟了還是侵占？

網友27日在臉書不公開社團爆料公社發文，吳男是她摯友，該案由派出所承接，有鑑識科到場，法醫判自然死亡，由於他為獨子，父母親非常哀痛，得優先處理喪事等狀況，便將租屋處退租事宜暫緩，房內60寸智慧型電視、冷氣、冰箱和Apple筆電全新自購，預繳1年管理費和3個月租金，希望租屋處暫時保持原樣，但沒找到租賃契約書，當時只有簡單清理冰箱內食物就離去。

這名友人提到，吳媽媽昨天要進屋整理，才發現房鎖被房東換掉，房東在吳男過世1個月後，沒有通知家屬情況下，擅自清空房內私人物品，再租給目前房客，這中間房東沒主動聯繫家屬或打吳男手機，由於聯繫方式僅有房東的line，沒有手機號碼，但line打都未接未回覆，於是報警請警察打給房東，房東竟回答，「他在大樓貼了公告無人理會，所以便擅自把屋內所有東西丟了」，目前已出租給另一組房客，完全不符合租賃法規。

友人表示，通話時有問為何沒聯繫家屬，就把所有有價物佔為己有，其他都扔了，房東則說「我有用無號碼打給你，你又沒接」，家屬問號碼多少？房東直接掛電話，員警重撥數十次後都不接，警方向他們說，「能做的只能提告，其他都沒說」。友人強調，最傷心憤怒的是惡房東避不見面，擅自把吳男私人物品都丟了，這對父母親跟所有好友來說，那通通都是紀念性的東西、是私人物品。

貼文截至目前超過1300人留言，大部分全在罵房東太惡劣，有人說「不相信東西丟了」、「apple都有購買證明和序號，去報警侵佔，竊盜。大樓應有監視器，看是搬去哪了」、「好奇是不是真的丟了，還是侵占起來，放在哪個租戶的家裡了?」、「黑心錢房東也還真敢收啊…」、「有預繳3個月的房租，為何可以重複租給他人」、「太可惡…」、「而且什麼叫用無號碼打給媽媽沒接？光明正大打…很困難嗎」、「惡人有惡報」、「靠，這是什拉機房東，人家又不是沒付錢」，甚至有網友說，這真的「會有報應」、「告死他」、「人比鬼更恐怖」，「不管是否凶宅，不用等家屬整理亡者遺物搬移做法正確嗎？」。

警方說明，本案是家屬與房東間的租屋糾紛，請求警方協助雙方聯繫，並未提出刑事告訴，分局持續協助雙方聯繫或轉介區公所調解委員會協調。

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