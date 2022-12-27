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文總《WE ARE》除夕卡司第2彈！「美秀+灣聲」將跨界聯演

▲▼ 文化總會。（圖／文化總會提供）

▲美秀集團將在「WE ARE我們的除夕夜」與灣聲樂團跨界共演。（圖／文化總會提供）

生活中心／綜合報導

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」繼日前釋出主持人Sandy吳姍儒、樂團告五人等陣容後，今（27）日公布第二波卡司名單，搖滾樂團「美秀集團」將與古典曲風的「灣聲樂團」跨界共演；曾獲金曲獎的饒舌創作歌手熊仔，則將破天荒與台藝大音樂系管弦樂團共演！而金曲台語歌王許富凱、客語歌王羅文裕，也將分別與不同陣容跨界合作，為經典曲目打造出全新視聽感受。節目將於1月21日首播，1月8日在台北流行音樂中心錄影，文總今也公布第一波索票資訊，讓粉絲有機會搶先爭睹偶像為《WE ARE》全新製作的演出。

文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容，今（27）日公布第二波演出陣容，包含搖滾樂團美秀集團、饒舌歌手大支、MC耀宗，以及多位實力唱將，包括：熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）等；此外，更邀請旮亙樂團、灣聲樂團、國立臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團、高雄市私立樹德高級家事商業職業學校的學生，進行跨界共演，在除夕夜（1月21日）晚上8至12時，用最精采的「feat.」方式，展現人團圓、心團結的年味。

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▲第二波演出陣容，包含饒舌歌手大支等多位實力唱將。（圖／文化總會提供）

文總指出，具有濃厚賽博台客標誌的知名搖滾樂團美秀集團，將與以古典音樂作為媒介、跟大家說台灣故事的灣聲樂團，在第二現場跨做跨界演出。長期關注社會議題的饒舌歌手大支，則聯手風格橫跨 Hip Hop、Neo Soul、PBR&B的嘻哈饒舌製作人MC耀宗，為《WE ARE》打造最震撼的台灣嘻哈舞台。

此外，金曲台語歌王許富凱、曾獲金音獎最佳嘻哈專輯的熊仔、擁有深厚歌唱實力的陳芳語，也將分別搭檔擁有豐富演出經驗的國立臺灣藝術大學音樂學系管弦樂團帶來精采演出。金曲獎客語歌王羅文裕，也將與以阿美族歌謠為主的旮亙樂團攜手共演。多次抱回金曲大獎的原住民歌后阿爆（阿仍仍）、傳唱部落古謠的東排灣青年歌謠隊，以及高雄市私立樹德高級家事商業職業學校等，藉由不同曲風、語言、聲調及歌聲的的交融，重組成多元、友好且綻放的「WE ARE我們的除夕夜」。

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▲文總今公布第一波索票資訊，讓粉絲有機會搶先爭睹偶像為《WE ARE》全新製作的演出。（圖／文化總會提供）

《WE ARE》也特別與泛娛樂社群平台beanfun! APP 聯手推出兩階段特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun!獨家社群功能一起SHOW徵集民眾手機裡的照片/影片，只要投稿兩大主題「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」美好而令人動容的影像將有成為節目表演片段的一部分，將感動力量傳達至社會每一角落，將於12/31截止，投稿成功者還有機會於1/8前進北流參加節目錄影，呼籲民眾把握機會。

「WE ARE我們的除夕夜」播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TAIWAN PLUS則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播，讓不同收視習慣的觀眾，都能透過多元的管道欣賞精彩的節目。

文總表示，2023 《WE ARE》指導單位為文化部，感謝台酒、將來銀行、中華電信、beanfun!、昇恆昌、全家便利商店、雲豹能源、富邦集團、證券交易所、期貨交易所、集中保管結算所、證券櫃檯買賣中心、麗寶集團渡假區、第一銀行、華南銀行、合作金控、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣企銀的支持與協助。

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